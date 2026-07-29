Đề xuất mở lớp đào tạo:

Ngày 29/7, tại trụ sở Ban Tôn giáo Chính Phủ (Hà Nội), Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức hội thảo lấy ý kiến vào hồ sơ Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Hội thảo do ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì, với sự tham dự của đông đảo chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo cùng người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Lê Anh Dũng

Rút gọn thủ tục, tăng thuận lợi cho hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) được Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp thứ nhất ngày 23/4/2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027. Khoản 3 Điều 60 của Luật giao Chính phủ quy định chi tiết 34 điều, khoản cùng các biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định. Bên cạnh việc cụ thể hóa các điều khoản thi hành Luật, dự thảo Nghị định tập trung vào mục tiêu đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số và bảo đảm tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của cá nhân, tổ chức.

Dự thảo Nghị định đã cắt giảm thủ tục, lược bỏ thành phần hồ sơ không cần thiết. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính cũng được rút ngắn 50%.

Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính cũng được thể hiện rõ trong dự thảo Nghị định. Trong đó đối với 4 thủ tục đã chuyển hình thức từ “đề nghị” sang “đăng ký”; chuyển từ “đăng ký” sang “thông báo” đối với một số hoạt động (như hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng, mở lớp bồi dưỡng tôn giáo...).

Đề xuất mở lớp đào tạo thúc đẩy chuyển đổi số

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận tâm huyết về các nhóm nội dung: Tổng thể hồ sơ dự thảo Nghị định; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng; hoạt động ngoài cơ sở tín ngưỡng và công tác đào tạo tôn giáo. Trong đó, các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Ông Hoàng Văn Tùng, Trưởng ban Điều phối Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Ky tô Việt Nam đánh giá rất cao kết quả giảm thủ tục hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Ông Hoàng Văn Tùng, Trưởng ban Điều phối Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giê su Ky tô Việt Nam. Ảnh: Lê Anh Dũng

Theo ông Tùng, thực tế tại Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kytô Việt Nam cho thấy, việc thực hiện đăng ký hoạt động trực tuyến với cơ quan quản lý diễn ra rất thuận lợi và không gặp vướng mắc.

“Giáo hội vừa đăng ký một điểm nhóm ở Cầu Giấy (Hà Nội) và được giải quyết đúng ngày, đúng giờ. Tại TPHCM, việc đăng ký trực tuyến cũng được thực hiện rất nhanh chóng”, ông Tùng chia sẻ.

Từ thực tiễn này, ông đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ nghiên cứu mở các lớp đào tạo chuyên đề để hỗ trợ các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các hoạt động.

Đồng quan điểm về xu hướng công nghệ, mục sư Nguyễn Hữu Mạc - Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) đánh giá cao việc dự thảo Nghị định đã đưa ra 3 phương thức đào tạo tôn giáo (trực tuyến, từ xa, kết hợp trực tuyến và từ xa).

Nghệ nhân Phạm Thị Oanh - Thủ nhang Đền Bảo Long, xóm Phương Đông, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình góp ý tại hội thảo. Ảnh: Lê Anh Dũng

Để quy định có giá trị lâu dài trong bối cảnh chuyển đổi số, mục sư Nguyễn Hữu Mạc đề xuất nên diễn đạt theo hướng mở: cơ sở đào tạo tôn giáo được chủ động lựa chọn phương thức đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế và sự phát triển của khoa học công nghệ, tạo hành lang pháp lý cho các hình thức đào tạo mới trong tương lai.

Phân tích sâu hơn về khía cạnh truyền thông số, giáo sư Thượng Mai Thanh - Ủy viên Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo nhận định, thời đại bùng nổ công nghệ thông tin giúp việc tiếp cận nội dung tôn giáo trở nên thuận tiện, đa dạng hơn.

Tuy nhiên, không gian mạng cũng tiềm ẩn nhiều mặt tiêu cực, bị lợi dụng để tuyên truyền, xuyên tạc. Do đó, việc ban hành các điều khoản điều chỉnh trực tiếp hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng là rất cần thiết nhằm tạo hành lang pháp lý bảo đảm môi trường mạng minh bạch, an toàn.

Hoàn thiện Nghị định từ tiếng nói của cơ sở

Bên cạnh lĩnh vực công nghệ, hội thảo cũng ghi nhận nhiều ý kiến quan trọng khác. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh việc quản lý chặt chẽ các sinh hoạt tôn giáo dù trong hay ngoài tự viện.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Hội đồng Chứng minh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Lê Anh Dũng

Theo Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, các hoạt động tập trung đông người cần phối hợp tốt với chính quyền địa phương để bảo đảm an toàn và lan tỏa đức tin lành mạnh.

Linh mục Phạm Quang Long, Chánh Văn phòng Tòa giám mục Giáo phận Vinh đánh giá cao việc lược bỏ giấy tờ không cần thiết như phiếu lý lịch tư pháp. Linh mục mong muốn Nghị định có hướng dẫn cụ thể để các tôn giáo phát huy thế mạnh trong hoạt động thiện nguyện, bảo trợ xã hội.

Đại biểu các tổ chức tôn giáo tham dự hội thảo. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trân trọng cảm ơn ý kiến tâm huyết của chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo, người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng cho biết, ban soạn thảo đã và đang tổ chức các hội thảo để lấy ý kiến.

Sau các hội thảo, ban soạn thảo sẽ tổng hợp các ý kiến góp ý, tiếp thu điều chỉnh hoàn thiện dự thảo Nghị định để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến hoàn thành Nghị định trong tháng 11/2026, ban hành kịp thời, có hiệu lực cùng với thời điểm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực ngày 1/1/2027.