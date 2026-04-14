Điểm chạm đặc biệt, nơi giá trị sống hội tụ

Sự kiện giới thiệu Park Residence - “Giao lộ rực rỡ” với không gian nghệ thuật hoành tráng đã khắc họa thành công 5 tầng giá trị: trung tâm tiện ích, trung tâm tri thức, trung tâm hạ tầng, trung tâm sinh thái, trung tâm chuẩn sống mới kiến tạo nên tổ hợp căn hộ Park Residence.

Gần 1000 khách hàng tham dự sự kiện. Ảnh: Ánh Dương

Khoảnh khắc khán đài dần lắng lại với những thanh âm trong trẻo của thiên nhiên, từ trung tâm sân khấu, đóa hoa khổng lồ từ từ hé nở trong sương mờ, như đánh thức một hệ sinh thái sống động đang ẩn mình. Đây cũng là lúc những vị khách tinh hoa cùng “chạm bước” vào thế giới thực tại Park Residence, đi qua những khoảng không gian xanh mát, dạo bước trên những tuyến phố tấp nập, kết nối mọi tiện ích thiết yếu như trường học, bệnh viện, công viên vui chơi giải trí…

Đại diện Sun Property đã chia sẻ tầm nhìn phát triển dài hạn dành cho dòng sản phẩm. Theo đó, với lợi thế tứ bề tiếp giáp các trục siêu kết nối, xuyên tâm đại đô thị, tổ hợp được định vị như một “điểm giao” chiến lược, nơi các dòng di chuyển, giao thương và nhịp sống hội tụ. Căn hộ Park Residence hưởng trọn lợi thế vị trí của đại đô thị Sun Urban City Nam Hà Nội, nằm trong vành đai 5 vùng Thủ đô.

Chuyên gia chia sẻ về tổng quan thị trường bất động sản phía Nam Thủ đô. Ảnh: Ánh Dương

Phân tích về thị trường khu vực, TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cho rằng quy hoạch vùng Thủ đô cùng tầm nhìn phát triển 100 năm của Hà Nội đang tạo ra xung lực tăng trưởng mạnh mẽ cho hệ thống đô thị vệ tinh. Trong đó, khu vực Hà Nam (Ninh Bình) nổi lên với vai trò cửa ngõ phía Nam, được định hướng phát triển thành chuỗi đô thị công nghiệp liên hoàn, đồng thời là trung tâm mới về giáo dục, dịch vụ, du lịch và giải trí của toàn vùng. Do đó, nhu cầu sở hữu bất động sản tại khu vực này được dự báo sẽ gia tăng theo cả hai trục: nhu cầu ở thực gắn với lực lượng lao động, chuyên gia trong các khu công nghiệp - đô thị; và nhu cầu đầu tư đón đầu hạ tầng, quy hoạch, cũng như xu hướng giãn dân từ lõi đô thị Hà Nội.

Giá trị của một sản phẩm bất động sản luôn gắn liền với quỹ đạo phát triển của khu vực, Park Residence vì thế không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn là một tài sản đa giá trị cho chủ sở hữu.

Park Residence “được lòng” khách nước ngoài

Chân dung ngôi nhà tương lai tại Park Residence đã làm “xiêu lòng” khách tham dự. Dự án ghi nhận sự quan tâm và chốt căn tích cực từ nhóm khách hàng nước ngoài.

Căn hộ Park Residence đón dòng vốn ngoại. Ảnh phối cảnh Sun Property

Ông Trần Minh, người Trung Quốc, cho biết, không quá do dự khi quyết định lựa chọn căn hộ tại Park Residence.

“Khu căn hộ này rất dễ di chuyển đến khu công nghiệp, nơi tôi đang làm việc. Tôi cũng thích cách dự án được quy hoạch ngay cạnh không gian cảnh quan mặt nước với nhiều mảng xanh của đại lộ hoa tới 10ha. Điểm đặc biệt nữa là có rất nhiều tiện ích xung quanh gồm cả trường học, bệnh viện, công viên, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của gia đình tôi ở Việt Nam”, ông Trần Minh bày tỏ.

Sun Urban City ghi nhận nhịp sống sôi động sau hơn một năm triển khai. Ảnh: Ánh Dương

Giới kinh doanh bất động sản cũng nhận định, việc thu hút sự quan tâm của nhóm khách quốc tế ngay từ giai đoạn đầu phản ánh sức hấp dẫn ấn tượng của Park Residence. Đây cũng là “đòn bẩy” giúp nâng cao tính thanh khoản, gia tăng giá trị sản phẩm.

“Hệ sinh thái Sun Group tác động rất nhiều đến quyết định đầu tư của khách hàng. Hầu hết khách nhìn nhận và đầu tư khi quan sát khả năng vận hành thực tế của các sản phẩm, tiện ích đã hoàn thiện. Đơn cử như quỹ căn Art Residence khi bàn giao ngay lập tức đem lại dòng tiền khai thác hiệu quả, chủ sở hữu ghi nhận nhu cầu khách thuê rất lớn. Nhà đầu tư từ đó có cơ sở tin tưởng và kỳ vọng rõ nét vào Park Residence”, ông Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Dự án Công ty bất động sản Vhomes, chia sẻ.

Sân khấu hoành tráng dẫn dắt cảm xúc, lan tỏa bầu không khí sôi động. Ảnh: Ánh Dương

Chủ đầu tư công bố chính sách bán hàng mới của Park Residence (tòa P24, P25, P26) với loạt ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, khách hàng thanh toán sớm được hưởng chiết khấu lên đến 12% (không muộn hơn ngày 25/04/2026), cộng thêm 5% chiết khấu không vay, 1% chiết khấu bảo lãnh ngân hàng và 1% chiết khấu Early Bird, nâng tổng ưu đãi tối đa lên đến 19%. Ngoài ra, các khách hàng sử dụng đòn bẩy tài chính sẽ được hỗ trợ vay tối đa 70% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất lên đến 30 tháng (không muộn hơn 31/10/2028).



(Nguồn: Sun Property)