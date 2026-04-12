Có bản án vẫn phải nộp sổ đỏ gốc: Người dân nói vô lý, nhà chức trách phản hồi

Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ban hành công văn 548 trả lời kiến nghị của công dân liên quan đến việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Theo phản ánh gửi đến hệ thống tiếp nhận, xử lý kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Đất đai 2024, ông N.Đ.T.N. cho biết, quy định hiện hành yêu cầu hồ sơ đăng ký biến động đất đai phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đã cấp.

Ông N. cho rằng, quy định này là vô lý và bất cập đối với trường hợp nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai hoặc bản án, quyết định của Tòa án. Bởi, bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bên thua kiện thường không hợp tác giao giấy chứng nhận. Điều này khiến người thắng kiện không thể thực hiện thủ tục đăng ký biến động. Do đó, quy định phải có sổ đỏ bản gốc trong trường hợp này là chưa phù hợp.

Hà Nội xuất hiện căn hộ chung cư 45m2 giá 1,4 tỷ sát vành đai 3 - Nguyễn Xiển

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công khai giá bán và thuê mua dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường Thanh Liệt. Chủ đầu tư là CTCP Đầu tư Videc - Trường Thành.

Dự án có quy mô khoảng 3.500m2 với công trình cao 30 tầng nổi, 1 tum thang và 3 tầng hầm. Tổng số 390 căn hộ, trong đó khoảng 90% để bán, phần còn lại dành cho thuê mua.

Theo công bố, giá bán căn hộ tại dự án là hơn 31,3 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm thuế VAT và phí bảo trì). Diện tích căn hộ dao động từ 45-77m2. Như vậy, với căn hộ nhỏ nhất khoảng 45m2, người mua cần chi từ hơn 1,4 tỷ đồng, trong khi căn lớn hơn 2,4 tỷ đồng.

Biểu đồ: Hồng Khanh

Mức giá này đưa dự án trở thành một trong những nhà ở xã hội “đắt đỏ” nhất hiện nay tại Hà Nội, chỉ đứng sau dự án nhà ở xã hội cho lực lượng công an tại 275 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân), được công bố với giá hơn 32 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm thuế VAT và phí bảo trì) vào cuối tháng trước.

Đặt cọc mua đất, người phụ nữ ở Tây Ninh gặp cảnh trớ trêu

Theo trình bày của bà L. (ngụ tỉnh Tây Ninh) tại bản án sơ thẩm số 291/2025/DS-ST ngày 19/9/2025 của TAND khu vực 10 - tỉnh Tây Ninh, thông qua môi giới, bà quyết định nhận chuyển nhượng thửa đất có diện tích 636m2 tại tỉnh Tây Ninh.

Cuối tháng 2/2025, sau khi đi xem thực tế thửa đất, bà L. đồng ý mua và tiến hành đặt cọc. Do tin tưởng môi giới, bà L. chưa kiểm tra giấy tờ quyền sử dụng đất.

Ban đầu, bà L. tưởng bà K. (ngụ tỉnh Tây Ninh) là chủ đất nên đồng ý giao tiền đặt cọc. Tuy nhiên, khi lập giấy đặt cọc, bà L. mới biết chủ đất thực tế là bà P. Bà K. được bà P. ủy quyền thực hiện giao dịch.

Dù vậy, do được giải thích bà K. có quyền bán đất, bà L. vẫn đồng ý đặt cọc trước 50 triệu đồng, với thỏa thuận sẽ ký lại hợp đồng trực tiếp với chủ đất sau đó.

Ngay trong ngày ký đặt cọc, bà L. liên hệ với bà P. để đề nghị hủy giấy đặt cọc đã ký với bà K. và lập hợp đồng mới. Tuy nhiên, bà P. không đồng ý, đồng thời cho rằng nếu không tiếp tục giao dịch thì bà L. sẽ mất tiền cọc. Khi bà L. yêu cầu trả lại tiền, phía bà K. và bà P. đều từ chối.

Mã định danh đất đai gồm 12 ký tự, mỗi thửa đất chỉ có một mã duy nhất

Theo Thông tư số 19/2026, việc xây dựng mã định danh thửa đất sẽ được chuẩn hoá. Đây là chuỗi gồm 12 ký tự, được xây dựng dựa trên vị trí địa lý của thửa đất.

Điểm đáng chú ý, mỗi thửa đất chỉ có một mã duy nhất và không trùng lặp trên toàn quốc, tương tự như một “chứng minh thư số” của bất động sản.

Đồ hoạ: Hồng Khanh

Mã này được xây dựng trên hệ tọa độ địa lý quốc tế WGS84 và mã hóa bằng thuật toán GeoHash - một thuật toán mã hóa một tọa độ địa lý (vĩ độ và kinh độ) thành một chuỗi ký tự chữ và số ngắn gọn.

Thông tư quy định rõ quy trình xây dựng mã định danh thửa đất gồm 4 bước, mang tính kỹ thuật cao nhưng đảm bảo tính chính xác và đồng bộ.

Đăng ký đất đai lần đầu tại cấp xã: Không có giấy tờ vẫn được xem xét

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 41 về nghị định quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, nhiều nhiệm vụ trước đây do UBND cấp huyện hoặc chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện nay được giao cho chủ tịch UBND cấp xã.

Một nội dung quan trọng khác là vai trò của UBND cấp xã trong quy trình đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư.

Theo đó, cấp xã sẽ trực tiếp xác nhận hiện trạng sử dụng đất, bao gồm việc có hay không nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời xác nhận tình trạng tranh chấp đất đai.

Việc xác nhận tranh chấp căn cứ vào việc xã đang thụ lý đơn hòa giải, nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền, hoặc có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp.

Đáng chú ý, trong trường hợp người dân không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, UBND cấp xã sẽ xác định nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất theo quy định tại khoản 38 Điều 3 Luật Đất đai.