Ngày 3/9, Trường Đại học Y Hà Nội thông tin, GS.TS.BS Đỗ Doãn Đại, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nguyên Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Trường Đại học Y Hà Nội, đã qua đời ngày 31/8, hưởng thọ 100 tuổi.

Sự ra đi của Giáo sư Đỗ Doãn Đại là một tổn thất to lớn đối với nền y học nước nhà, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng đồng nghiệp, học trò và những người từng được thụ hưởng di sản quý báu mà ông để lại.

Trong suốt sự nghiệp, GS Đỗ Doãn Đại là tấm gương sáng về sự tận tụy và cống hiến. Với 14 năm đảm nhiệm vai trò Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (1969–1983), ông đã dẫn dắt tập thể cán bộ, nhân viên vượt qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đặc biệt, trong chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, dưới sự chỉ đạo quyết đoán của ông, Bệnh viện Bạch Mai đã kiên cường duy trì hoạt động, tổ chức cấp cứu và khắc phục hậu quả sau những trận bom B52 tàn khốc, bảo vệ mạng sống của hàng nghìn bệnh nhân và giữ vững vai trò trung tâm y tế hàng đầu cả nước.

PGS Đào Xuân cơ và đại diện Bệnh viện Bạch Mai tặng quà tri ân GS Đỗ Doãn Đại vào năm 2022. Ảnh: BVBM.

Trong những năm tháng chiến tranh, khi giặc Mỹ đánh phá miền Bắc, Bệnh viện Bạch Mai trở thành mục tiêu không kích thường xuyên. Một nửa bệnh viện phải sơ tán về Ứng Hòa (Hà Nội) nhưng GS Đỗ Doãn Đại đã kiên định ở lại cùng đội ngũ y bác sĩ bám trụ nơi tuyến đầu.

Dưới sự lãnh đạo của ông, các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã rèn luyện thuần thục kỹ năng sơ tán bệnh nhân xuống hầm trú ẩn, bình tĩnh thực hiện các ca mổ cấp cứu ngay trong lòng đất, bất chấp tiếng gầm của máy bay địch. Trong những thời khắc nguy nan, khi bom đạn trút xuống, các nhân viên y tế luôn là những người hy sinh đầu tiên để bảo vệ bệnh nhân. Chính sự quả cảm và tinh thần trách nhiệm ấy đã giúp bệnh viện vượt qua những thử thách khắc nghiệt, trở thành biểu tượng của lòng nhân ái và ý chí kiên cường.

Sự ra đi của GS Đỗ Doãn Đại không chỉ là mất mát của Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai, mà còn là nỗi đau chung của nền y học Việt Nam.

Lễ viếng và truy điệu từ 8h30 đến 9h30, ngày 5/9 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Bác sĩ tham gia ca mổ lịch sử tách cặp song sinh Việt - Đức qua đời Bác sĩ Trần Thành Trai, người tham gia ca phẫu thuật lịch sử tách cặp song sinh Việt - Đức năm 1988, qua đời ngày 31/5.

Tiến sĩ công nghệ sinh học Hồ Nhân qua đời Theo thông tin từ người thân, doanh nhân, tiến sĩ công nghệ sinh học Hồ Nhân - con rể gia tộc Sơn Kim đã qua đời ở tuổi 59. Ông được biết đến là 'cha đẻ' vắc xin Nanocovax phòng Covid-19 đầu tiên của Việt Nam.