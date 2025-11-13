Cổng TTĐT Chính phủ chiều qua tổ chức tọa đàm “Kinh tế - xã hội Việt Nam 2021-2025: Chống chịu và bứt phá” nhằm khái quát lại những nét lớn, bao trùm, ấn tượng nhất về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm qua.

Biến thách thức thành cơ hội

Trưởng Đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam Ramla Khalidi cho rằng Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể, bất chấp những thách thức toàn cầu phải đối mặt.

“Tôi cho rằng Việt Nam đã có thể biến một số cuộc khủng hoảng và thách thức thành cơ hội cho chính mình”, bà Ramla Khalidi nhận định.

Bà Ramla Khalidi. Ảnh: VGP

Theo bà, một điểm nổi bật trong các thành tựu là tăng trưởng kinh tế đạt hơn 7% trong giai đoạn này. Một thành tựu khác mà UNDP đặc biệt ghi nhận là chỉ số phát triển con người (HDI) cao và đang tiếp tục được cải thiện.

Theo quan điểm của UNDP, điều ấn tượng hơn cả nằm ở sự lãnh đạo mạnh mẽ và tầm nhìn chiến lược, giúp Việt Nam triển khai hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế.

“Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, tập trung vào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi toàn diện theo hướng kinh tế tuần hoàn, xanh và bao trùm. Tôi rất hoan nghênh tầm nhìn phát triển bền vững của Việt Nam. Chúng ta cần tiếp tục đặt yếu tố đó làm trọng tâm”, bà nói.

Tham gia trực tuyến từ Singapore, GS.TS Vũ Minh Khương, giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore) nhận định, Việt Nam đã trải qua một giai đoạn đặc biệt, với những biến chuyển xảy ra trên mọi lĩnh vực mà không ai có thể lường trước được.

Từ đại dịch Covid-19 đến những biến động về thương mại toàn cầu, trong bối cảnh khó khăn và phức tạp, Việt Nam đã thể hiện sức mạnh phi thường và khẳng định khả năng bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.

Sự chỉ đạo, điều hành của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng đã thể hiện sự nhất quán rất cao.

GS.TS Vũ Minh Khương. Ảnh: VGP

“Làm việc với nhiều ngành, địa phương và doanh nghiệp thời gian qua, tôi nhận thấy thành quả quan trọng nhất là việc thổi lên một luồng không khí mạnh mẽ, khẳng định rằng không thách thức nào dân tộc Việt Nam không thể vượt qua, không có khó khăn nào làm dân tộc chúng ta lùi bước và không có mục tiêu cao đẹp nào mà Việt Nam không thể vươn tới”, ông Khương đánh giá.

Giáo sư Vũ Minh Khương nhấn mạnh sự nỗ lực của Chính phủ bằng 3 chữ Q. Một là sự Quả cảm; hai là rất Quyết liệt, đã làm là làm đến nơi đến chốn; ba là sự Quên mình.

“Ba phẩm chất quý báu này khiến tôi thực sự cảm kích và tự hào khi chia sẻ với bạn bè quốc tế rằng chúng ta có đội ngũ lãnh đạo quyết liệt, xứng tầm với sự phát triển của dân tộc trong giai đoạn này”, ông Khương nói.

Làm hết mình chứ không phải hết giờ, làm vì dân chứ không phải vì mình

TS Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khẳng định nhiệm kỳ 2021-2025 là một nhiệm kỳ hết sức đặc biệt, như tên của cuộc tọa đàm "chống chịu và bứt phá".

“Điểm ngoạn mục nhất chính là việc chúng ta đã vận dụng đúng quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước, đó là phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội. Đây là một trong hai yếu tố có tính chất thúc đẩy lẫn nhau để phát triển”, ông Lợi phân tích.

Theo ông, trong nhiệm kỳ 2021-2025, Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt và hiệu quả việc nâng cao phúc lợi xã hội cho toàn dân, đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản có chất lượng, cụ thể là y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường. Điều này chính là sự vận dụng đúng tinh thần Nghị quyết 42 của Trung ương Đảng.

Khi tổng kết Nghị quyết 12 và tiếp tục ban hành Nghị quyết 42 về chính sách xã hội, Đảng và Nhà nước đã đặt ra vấn đề phải chuyển từ các dịch vụ xã hội cơ bản tối thiểu sang các dịch vụ xã hội cơ bản tối thiểu nhưng có chất lượng ngày càng cao. Đây là một sự chuyển biến về mặt chất lượng.

“Có thể nói, việc vận dụng quan điểm phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ xã hội của Đảng và Nhà nước ta đã được thể hiện rất rõ nét và nổi bật trong nhiệm kỳ 2021-2025”, ông Lợi nhận định.

TS Bùi Sỹ Lợi. Ảnh: VGP

Về định hướng tăng trưởng 2 con số, theo ông, chính là mục tiêu lớn của Đảng và Nhà nước nhưng nó chỉ bền vững khi được nâng đỡ bởi một nền tảng xã hội vững chắc.

Ông nhắc lại định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng là phải gắn tăng trưởng nhanh với phát triển bao trùm và phải lấy con người làm trung tâm, bảo đảm được tiến bộ và công bằng xã hội trong từng chính sách. Xu thế tất yếu của kỷ nguyên mới chính là tăng trưởng xanh, sáng tạo và nhân văn, trong đó chất lượng nguồn nhân lực, công nghệ số và xã hội số quyết định sức bật của một nền kinh tế.

Ông Lợi bày tỏ mong muốn Chính phủ tiếp tục chuyển tư duy từ quản lý sang kiến tạo và phát triển. Đây chính là một trong những chỉ đạo nổi bật nhất của Chính phủ trong nhiệm kỳ 2021-2025.

“Tôi mong Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo theo hướng nổi bật nhất của nhiệm kỳ vừa qua, đó chính là làm hết mình chứ không phải hết giờ, làm vì dân chứ không phải vì mình”, ông Bùi Sỹ Lợi nói.

Ông cho rằng, chúng ta tiếp tục mục tiêu này thì sẽ khơi dậy được sức mạnh của dân tộc và khả năng đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số là khả thi.