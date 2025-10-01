Chiều 1/10, kết luận Phiên họp Chính phủ đánh giá tình hình thực hiện và rà soát, tháo gỡ khó khăn về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt.

Theo ông, các bộ, ngành, địa phương đã nâng cao năng lực điều hành của chính quyền địa phương, chuyển trạng thái từ quản lý, sang chủ động, kiến tạo; kết quả tuần sau tốt hơn tuần trước, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước; mang lại thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp đánh giá kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhất trí với ý kiến của các đại biểu về một số hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân, Thủ tướng nhấn mạnh chừng nào người dân còn kêu ca, phàn nàn, chừng đó công việc của Chính phủ còn phải gian nan, vất vả, đòi hỏi phải có giải pháp hiệu quả. Đồng thời, chừng nào địa phương còn chưa phát triển được, chừng đó Chính phủ phải kiểm điểm, lo toan, thúc đẩy để phát triển.

Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng phụ trách bộ, ngành được phân công chỉ đạo và cùng các bộ trưởng của bộ, ngành đó trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã được giao rà soát và xử lý các vấn đề, nội dung theo Kết luận số 195-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần 6 rõ (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ kết quả), báo cáo kết quả hằng tuần, kiểm điểm lại và báo cáo Bộ Chính trị.

Thủ tướng lưu ý tinh thần xuyên suốt là phải xử lý, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc này theo quan điểm trách nhiệm của cấp nào, cơ quan nào thì cấp đó, cơ quan đó xử lý. Ông yêu cầu phải có tư duy đổi mới, tổ chức thực hiện quyết liệt, không cầu toàn, không nóng vội.

Lãnh đạo các bộ, ngành tham dự cuộc họp đánh giá kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ xây dựng công cụ, hệ thống đánh giá kết quả thực hiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ theo thời gian thực, liên thông, kết nối, thống nhất thông tin, dữ liệu với hệ thống mạng đánh giá của Trung ương.

Các bên liên quan thành lập các Tổ công tác của Chính phủ để kiểm tra, đôn đốc, rà soát, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở địa phương và các vấn đề khác.

Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, đánh giá nguyên nhân, trách nhiệm, xử lý dứt điểm việc chi trả chính sách, chế độ cho người có quyết định nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, hoàn thành trước ngày 10/10. Bộ Tài chính phối hợp với các địa phương rà soát, xử lý dứt điểm chậm trễ trong việc mở tài khoản thanh toán của tổ chức ở cơ sở.

Nhận định năng lực cán bộ cơ sở chưa đồng đều, nhất là năng lực quản lý Nhà nước, năng lực về thể chế, kiến tạo, công nghệ thông tin và tinh thần trách nhiệm, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đánh giá, rà soát kỹ lưỡng để khắc phục khó khăn hiện nay về cán bộ, công chức xã vừa thiếu vừa yếu trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài; hướng dẫn dứt điểm việc xác định vị trí việc làm, định biên biên chế ở cấp xã.

Chỉ đạo đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện theo tinh thần “ai làm tốt nhất thì giao, không biết thì không quản”, “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, Trung ương không làm thay”.

Các bộ, ngành phối hợp với địa phương rà soát, tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, pháp luật; xây dựng ban hành các nghị định, thông tư còn thiếu, trong đó rà soát, sửa đổi, loại bỏ ngay những quy định pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, gây ách tắc; tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực như: đất đai, quy hoạch, tài chính, tài sản, xây dựng, giao thông, cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành đẩy mạnh chuyển đổi số; đảm bảo các hạ tầng về điện, viễn thông… đầy đủ, thông suốt. Ông nhấn mạnh tất cả đều phải nỗ lực, cố gắng để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành đồng bộ, thống nhất, trơn tru, toàn diện, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân; tổ chức bộ máy mới phải tốt hơn bộ máy cũ; việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp phải ngày càng tốt hơn.