Với sự tham gia của VPBank SME cùng nhiều tập đoàn lớn, sự kiện ghi nhận hàng chục triệu USD giá trị giao thương, đồng thời mở ra kỳ vọng về một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Doanh nghiệp Việt rút ngắn con đường hợp tác với đối tác Hàn Quốc

Trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam ngày càng chủ động tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, bài toán vốn và hệ sinh thái hỗ trợ trở thành yếu tố then chốt. Tại Diễn đàn hợp tác kinh tế - tài chính Việt Nam - Hàn Quốc được tổ chức tại Hà Nội ngày 23/4 vừa qua, VPBank SME đã hiện diện không chỉ với vai trò tổ chức tài chính, mà còn là cầu nối thúc đẩy hợp tác song phương.

VPBank SME tư vấn chuyên sâu giải pháp thẻ VPBiz Visa Platinum - phù hợp với nhu cầu dòng tiền và chiến lược giao thương trên GTPP (Global Trade Payment Platform)

Ngân hàng này giới thiệu loạt giải pháp tài chính toàn diện dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ tín dụng, bảo lãnh, thanh toán quốc tế đến tư vấn vận hành và quản trị dòng tiền. Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận “beyond banking” - không chỉ cung cấp vốn mà còn hỗ trợ doanh nghiệp kết nối đối tác, giảm thiểu rủi ro khi giao thương quốc tế.

Thông qua các hoạt động kết nối trực tiếp tại diễn đàn, VPBank SME đã góp phần giúp doanh nghiệp Việt rút ngắn con đường hợp tác với đối tác Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp chế biến, tiêu dùng, công nghệ và vật liệu mới. Đây là xu hướng tiếp cận mới của các tổ chức tài chính, không còn đứng ngoài chuỗi giá trị, mà trở thành một mắt xích quan trọng trong quá trình mở rộng thị trường của doanh nghiệp.

Đối thoại cấp cao: Định hình hợp tác Việt - Hàn trong giai đoạn mới

Diễn đàn có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, cùng nhiều lãnh đạo cấp cao, đại diện các bộ, ngành và tổ chức kinh tế của hai nước. Sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao cho thấy tầm quan trọng chiến lược của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Tại diễn đàn, hai bên thống nhất tiếp tục củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, với trọng tâm là thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ, bán dẫn, năng lượng, tài chính và đổi mới sáng tạo. Các nội dung trao đổi cũng nhấn mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đáng chú ý, nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Samsung, LG, SK, Hyundai tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong hệ sinh thái sản xuất tại Việt Nam. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Việt Nam như Vingroup, Viettel, Sun Group, VPBank cũng chủ động đề xuất các sáng kiến hợp tác, mở rộng đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.

Mô hình bàn đàm phán trực tiếp 1:1 tại sự kiện, nơi doanh nghiệp Việt Nam kết nối với nhà cung cấp Hàn Quốc

Theo các số liệu được chia sẻ, Hàn Quốc tiếp tục là một trong những đối tác kinh tế lớn nhất của Việt Nam, từ cột mốc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 với kim ngạch chỉ vài trăm triệu USD, đến năm 2025, con số này đã đạt 89,5 tỷ USD. Tính riêng quý I/2026, kim ngạch song phương đã cán mốc 26,9 tỷ USD, hướng tới mục tiêu kim ngạch song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030. Hai bên cũng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng hợp tác, không chỉ tăng trưởng về lượng mà còn cải thiện giá trị gia tăng trong chuỗi cung ứng.

Từ kết nối đến giá trị thực: Hàng chục triệu USD được “chốt đơn”

Không chỉ dừng lại ở các cam kết chính sách, diễn đàn đã mang lại những cơ hội hợp tác cụ thể cho cộng đồng doanh nghiệp. Theo Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), ngay trong ngày tổ chức sự kiện, tổng giá trị các thỏa thuận và đơn hàng từ phía Hàn Quốc đã đạt khoảng 82 triệu USD thông qua các phiên kết nối trực tiếp.

Các lĩnh vực hợp tác ngày càng mở rộng, không chỉ dừng lại ở ngành truyền thống mà còn lan sang các lĩnh vực mới như công nghệ cao, vật liệu mới, năng lượng và dịch vụ tài chính. Điều này phản ánh xu hướng nâng cấp quan hệ hợp tác từ chiều rộng sang chiều sâu.

Hướng tới năm 2026, Việt Nam và Hàn Quốc đặt mục tiêu tiếp tục thúc đẩy thương mại song phương, tăng cường đầu tư chất lượng cao và hỗ trợ doanh nghiệp - đặc biệt là khu vực SME - tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Các chương trình kết nối như diễn đàn lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò nền tảng, giúp hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác dài hạn.

(Nguồn: VPBank)