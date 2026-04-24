Từ đối tác thương mại sang đồng kiến tạo công nghệ

Diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Tọa đàm bàn tròn và Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục cho thấy bước chuyển quan trọng trong quan hệ song phương sau gần 35 năm thiết lập ngoại giao.

Từ dấu mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào cuối năm 2022, hợp tác giữa hai nước đã vượt ra ngoài phạm vi thương mại và đầu tư truyền thống, mở rộng mạnh sang các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hiện Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với hơn 10.000 doanh nghiệp đang hoạt động, đồng thời hai nước nằm trong nhóm đối tác thương mại hàng đầu của nhau.

Tuy nhiên, theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, bối cảnh mới đang đặt ra yêu cầu thay đổi cách tiếp cận. Chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, công nghệ trở thành yếu tố cạnh tranh cốt lõi, trong khi phát triển xanh và kinh tế số ngày càng trở thành chuẩn mực.

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Công nghệ CMC đã đưa ra loạt đề xuất mang tính chiến lược, nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển từ hợp tác “chiều rộng” sang “chiều sâu”.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch CMC, cho rằng quan hệ doanh nghiệp Việt - Hàn đã hội đủ điều kiện để bước sang một giai đoạn mới, trong đó các doanh nghiệp không chỉ là đối tác thương mại, mà phải trở thành đối tác công nghệ chiến lược của nhau.

Theo ông, hợp tác thời gian tới cần vượt ra ngoài khuôn khổ cung ứng dịch vụ hay đầu tư đơn thuần, để cùng chuyển giao, phát triển và làm chủ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và an ninh mạng.

Doanh nghiệp phải đóng vai trò trung tâm, dẫn dắt đổi mới sáng tạo và kết nối toàn bộ chuỗi giá trị, từ nghiên cứu đến thương mại hóa.

Đặt nền móng cho hệ sinh thái AI và tham vọng “Go Global”

Không dừng ở định hướng, phía doanh nghiệp Việt đã bắt đầu phác thảo những cấu phần cụ thể cho một hệ sinh thái hợp tác mới.

Theo ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch CMC, không gian hợp tác Việt - Hàn trong giai đoạn tới có thể xoay quanh 5 trụ cột chính: hạ tầng AI và năng lực tính toán, kinh tế dữ liệu, nền tảng và mô hình AI, ứng dụng AI trong quản trị và ứng dụng AI trong các ngành kinh tế.

Để hiện thực hóa, cần ba điều kiện nền tảng gồm: nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ chế quản trị AI dựa trên niềm tin và đạo đức, cùng với hệ thống tài chính - thể chế phù hợp. Đây được xem là “điểm nghẽn” nếu không được tháo gỡ, hợp tác sẽ khó đi vào chiều sâu.

Các đề xuất này cũng gắn chặt với chiến lược phát triển của CMC. Doanh nghiệp đang theo đuổi chiến lược “AI-X”, hướng tới trở thành công ty chuyển đổi AI toàn cầu, dựa trên ba trụ cột: hạ tầng AI, an ninh bảo mật và giải pháp AI. Song song là chiến lược “Go Global”, đưa sản phẩm và dịch vụ công nghệ ra thị trường quốc tế.

Trong bức tranh đó, Hàn Quốc không chỉ là thị trường, mà còn là đối tác chiến lược trong việc mở rộng năng lực công nghệ và hệ sinh thái toàn cầu.

CMC cũng tiết lộ kế hoạch phát triển trung tâm dữ liệu hyperscale tại TPHCM với công suất lên tới 150 MW, tổng mức đầu tư dự kiến 1-2 tỷ USD.

Ở góc độ rộng hơn, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, nhấn mạnh hợp tác Việt - Hàn không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà còn là hành trình cùng hiện thực hóa khát vọng phát triển.

Theo ông, thế giới đang đối mặt với ba thách thức lớn: mức độ bất định cao, làn sóng AI tái cấu trúc toàn bộ nền kinh tế và áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt khi sản phẩm được tạo ra nhanh hơn, rẻ hơn.

Trong bối cảnh đó, ông đề xuất xây dựng một cơ chế hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia, tập trung vào những bài toán lớn, nơi hai bên có thể cùng hành động và cùng chia sẻ lợi ích.

“Việt Nam và Hàn Quốc từng có xuất phát điểm tương đồng. Hàn Quốc đã vươn lên trở thành quốc gia công nghiệp tiên tiến, và Việt Nam hoàn toàn có thể làm được điều đó nếu tận dụng tốt cơ hội hợp tác”, ông Bình nhấn mạnh.