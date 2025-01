Huyện đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nền giáo dục mở, thích ứng trên nền tảng số, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời tạo nguồn lực cho sự phát triển đô thị thông minh và hội nhập quốc tế.

Đoàn cán bộ huyện Giao Thủy tham quan mô hình lớp học thông minh tại Hệ thống giáo dục MAY ACADEMY ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Ảnh do cơ sở cung cấp).

Trên nền tảng đã đạt chuẩn NTM nâng cao, huyện Giao Thủy có nhiều lợi thế như: 12 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, nổi bật trong các lĩnh vực sản xuất, văn hóa và giáo dục; xã Giao Phong xây dựng mô hình xã NTM thông minh.

Đến nay, 100% trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia, với 74/74 trường được kết nối internet tốc độ cao, 70% phòng học được trang bị thiết bị trình chiếu hoặc ti vi thông minh. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, các trường đang tiến hành số hóa các học liệu, tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả học tập thông qua dự án học tập và các bài kiểm tra trực tuyến.

100% cơ sở giáo dục đã thành lập bộ phận phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số và triển khai phần mềm quản trị nhà trường gồm quản lý người học, quản lý đội ngũ, quản lý cơ sở vật chất, y tế học đường, tài chính; đảm bảo kết nối thông suốt với cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục.

100% giáo viên có tài khoản sử dụng trên hệ thống bồi dưỡng giáo viên trực tuyến để tự bồi dưỡng qua mạng một cách chủ động, thường xuyên theo nhu cầu; trên 30% giáo viên có thể đóng góp tư liệu để xây dựng được học liệu số, bài giảng điện tử.

Từ kết quả trên, huyện Giao Thủy tập trung xây dựng tiêu chí nổi trội về chuyển đổi số trong giáo dục với những nội dung cơ bản như: Có ít nhất 25% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo lĩnh vực kiểu mẫu của huyện; có ít nhất 50% cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên chuyển đổi số đạt mức độ 3; xây dựng 10 mô hình trường học, lớp học thông minh đáp ứng được các tiêu chí cụ thể về chuyển đổi số trong dạy và học cũng như quản trị giáo dục, hệ thống dịch vụ giáo dục; xây dựng Trung tâm điều hành và phòng họp trực tuyến và chuyển giao tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Để thực hiện mục tiêu này, huyện quyết liệt triển khai thực hiện 5 nhóm giải pháp gồm: Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện NTM nâng cao; tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2024-2025; đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; thực hiện các nội dung, tiêu chí về giáo dục và tăng cường công tác tuyên truyền và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025” tạo sự đồng thuận của nhân dân trong huyện.

Trên cơ sở đó, huyện đã tham vấn ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các sở, ngành chức năng về cách triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu nổi trội về giáo dục và tổ chức đi tham quan, học hỏi mô hình trường học thông minh ở các tỉnh bạn. Đồng thời quán triệt cho các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, từng cán bộ, đảng viên và giáo viên, học sinh hiểu, nắm chắc các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và triển khai kế hoạch xây dựng huyện NTM kiểu mẫu lĩnh vực giáo dục.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực công nghệ thông tin, năng lực số cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên và người học bảo đảm quản lý, làm việc hiệu quả trên môi trường số. Nâng cao chất lượng chuyển đổi số trong dạy, học và quản trị trường học.

Cuối năm 2024, huyện đã tổ chức đoàn công tác do đồng chí Doãn Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn trực tiếp đi tham quan, học tập mô hình lớp học thông minh tại Trường THCS Chu Văn An và Hệ thống giáo dục MAY ACADEMY Trường Tiểu học - THCS - THPT (thành phố Hà Nội); trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm cụ thể.

Với sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, đến nay, huyện Giao Thủy đã cơ bản đạt 3/4 nhóm tiêu chí (giữ vững thành tích xây dựng NTM nâng cao; phấn đấu có 80% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, có ít nhất 25% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo lĩnh vực kiểu mẫu của huyện; có ít nhất 50% cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên chuyển đổi số đạt mức độ 3).

Tuy nhiên, còn 1 nhóm tiêu chí trường, lớp học thông minh chưa hoàn thiện. Để thực hiện nhóm tiêu chí trên, huyện đang tích cực phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo để giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực trường học, lớp học thông minh theo hướng xây dựng Trung tâm điều hành giáo dục thông minh quy mô cấp huyện, số hóa tất cả các trường học trong huyện, lựa chọn xây dựng mỗi trường có một lớp học thông minh, mỗi lớp có một bảng tin điện tử, có phòng Studio, các thiết bị công nghệ thông minh đối với giáo viên, học sinh.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành liên quan đẩy mạnh thực hiện việc chuyển đổi số mức độ 3, thư viện số và mô hình trường học, lớp học thông minh trong xây dựng huyện đạt chuẩn NTM về lĩnh vực giáo dục.

Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân, huyện Giao Thủy đặt mục tiêu hoàn thành hồ sơ NTM kiểu mẫu trong lĩnh vực giáo dục trước quý I/2025. Đây sẽ là động lực mạnh mẽ để nâng cao chất lượng giáo dục, tạo bước đệm cho sự phát triển toàn diện, bền vững, góp phần đưa huyện trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu của tỉnh và cả nước.

Theo Nguyễn Hương (Báo Nam Định)