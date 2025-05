Trưa 1/5, thông tin từ lãnh đạo UBND huyện Phú Thiện (Gia Lai) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối với Lộc Quang Lý (37 tuổi, trú tại xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) để điều tra về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi.

Lộc Quang Lý là giáo viên bộ môn Thể dục, được phân công làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện.

Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, nơi giáo viên Lộc Quang Lý công tác. Ảnh: Trần Hoàn

Theo thông tin ban đầu, ngày 25/4, Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương nhận được phản ánh của một số phụ huynh học sinh về việc thầy giáo Lộc Quang Lý có hành vi thiếu chuẩn mực, sàm sỡ đối với học sinh trong trường.

Xét thấy đây là vấn đề liên quan đến đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng đến học sinh và nhà trường, ngày 26/4, Ban Giám hiệu cùng với Công đoàn nhà trường đã làm việc với giáo viên Lộc Quang Lý để nắm bắt tình hình sự việc.

Trong quá trình làm việc, giáo viên Lộc Quang Lý cho biết, trong quá trình tập luyện cho Đội nghi thức của trường, Lý có đụng chạm đến cơ thể các em trong đội.

Nhà trường đã yêu cầu giáo viên Lộc Quang Lý viết bản tường trình về thông tin phụ huynh phản ánh, đồng thời báo cáo sự việc cho lãnh đạo xã Ayun Hạ và Trưởng phòng GD-ĐT huyện Phú Thiện.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ayun Hạ đã phối hợp với Tổ điều tra khu vực 3 (Công an tỉnh) vào cuộc xác minh. Làm việc với cơ quan công an, Lý thừa nhận có những hành vi trên.

Lãnh đạo UBND huyện Phú Thiện cho biết đang chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ việc trên, sai đến đâu sẽ xử lý đến đó, nhằm làm trong sạch môi trường giáo dục.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm việc với các bên liên quan để xác minh và xử lý theo quy định.