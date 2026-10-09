Liên quan việc giáo viên và bảo vệ Trường THCS Hùng Vương kêu gọi phụ huynh đóng góp 300.000-500.000 đồng/học sinh để mua bàn ghế, hiệu trưởng nhà trường đã nhận trách nhiệm và làm kiểm điểm.

Ngày 9/10, trao đổi với VietNamNet, ông Trần Văn Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương (Gia Lai) cho biết, nhà trường đã làm việc với giáo viên, bảo vệ (cũng là phụ huynh học sinh) để làm rõ việc kêu gọi phụ huynh các lớp 6A3 và 6A4 đóng góp hơn 26 triệu đồng mua bàn ghế mới.

“Nhà trường đã tổ chức họp cơ quan, yêu cầu hiệu trưởng và các giáo viên liên quan làm báo cáo giải trình để làm rõ trách nhiệm của từng người. Sau đó, nhà trường tổ chức nhận xét, góp ý, lập biên bản thống nhất ý kiến và báo cáo UBND xã”, ông Đức cho biết.

Trường THCS Hùng Vương. Ảnh: Trần Hoàn

Theo ông Đức, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A6 giải trình rằng do không tham gia nhóm lớp nên không nắm được việc phụ huynh kêu gọi đóng góp, dẫn đến chưa kịp thời yêu cầu dừng lại.

Đối với hai lớp 6A3 và 6A4, các giáo viên chủ nhiệm cho biết, do phụ huynh nhờ đăng thông tin lên nhóm lớp, các cô đã vội vàng thực hiện mà chưa nhận thức đầy đủ mức độ không phù hợp của việc vận động, dẫn đến chưa kịp thời ngăn chặn.

Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương cho hay, sau khi phát hiện vụ việc, nhà trường đã yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền đã tiếp nhận, gồm 12,5 triệu đồng của lớp 6A4 và 13,9 triệu đồng của lớp 6A3.

“Với vai trò người đứng đầu, tôi chịu trách nhiệm chính về vấn đề này. Việc để giáo viên và phụ huynh tự ý vận động các nguồn xã hội hóa không đúng quy định cho thấy bản thân tôi chưa kiểm soát thông tin, chưa kịp thời nắm bắt tâm tư của giáo viên và phụ huynh. Tôi xin nhận trách nhiệm và làm bản kiểm điểm gửi Ủy ban Kiểm tra và Đảng ủy xã”, ông Đức nói.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Grai, ngay khi phát hiện vụ việc, UBND xã đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý; yêu cầu nhà trường dừng việc vận động, thu tiền và hoàn trả đầy đủ các khoản đã tiếp nhận từ phụ huynh. Nhà trường cũng phải tổ chức họp, nhắc nhở, quán triệt và chấn chỉnh việc thực hiện các quy định liên quan.

“Vụ việc chưa gây hậu quả đáng kể, chưa ghi nhận dấu hiệu vụ lợi hoặc sử dụng tiền đã tiếp nhận vào mục đích không phù hợp. Các khoản tiền đã thu được hoàn trả cho phụ huynh, những nội dung chưa phù hợp cũng đã được dừng và khắc phục kịp thời”, ông Đính khẳng định.

Lãnh đạo xã Ia Grai yêu cầu Trường THCS Hùng Vương tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, không để tái diễn việc vận động, thu và tiếp nhận các khoản đóng góp khi chưa bảo đảm đúng quy định.

UBND xã cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát toàn bộ các khoản thu, vận động, tài trợ trong năm học 2026-2027. Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm kiểm soát các nội dung vận động tại đơn vị, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những nội dung chưa phù hợp.

Trước đó, trên các nhóm lớp 8A6, 6A3 và 6A4 của Trường THCS Hùng Vương xuất hiện thông tin kêu gọi phụ huynh đóng tiền mua bàn ghế, với mức 300.000-500.000 đồng/học sinh.

Tuy nhiên, ông Trần Văn Đức khẳng định đây không phải chủ trương của nhà trường mà do phụ huynh và một số giáo viên chủ nhiệm tự đứng ra triển khai.