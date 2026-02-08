Ngày 8/2, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cho biết đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh kết quả kiểm tra, xử lý các vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Trần Hoàn

Theo kết luận kiểm tra, Ban đại diện phụ huynh nhà trường đã vận động, thu kinh phí không đúng quy định. Đến ngày 2/2, nhà trường phối hợp với Ban đại diện phụ huynh hoàn trả toàn bộ hơn 469 triệu đồng đã vận động trái quy định cho phụ huynh học sinh.

Liên quan đến vụ giáo viên tiếng Anh tự ý sửa bài kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2025-2026, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã ban hành quyết định kỷ luật giáo viên T.T.K.N. bằng hình thức cảnh cáo; đồng thời không phân công giảng dạy, bố trí thực hiện nhiệm vụ văn thư.

Nhà trường cũng tổ chức rà soát, đánh giá lại toàn bộ bài kiểm tra do giáo viên này giảng dạy, công bố lại kết quả nhằm bảo đảm việc đánh giá học tập chính xác, khách quan và công bằng cho học sinh.

Từ kết quả kiểm tra, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ do để xảy ra các sai phạm trong việc vận động, tiếp nhận, sử dụng kinh phí tài trợ, gây bức xúc trong phụ huynh và tạo dư luận không tốt.

Sở cũng đề nghị thực hiện điều chuyển vị trí công tác đối với hiệu trưởng nhà trường; đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc nghiêm túc chấp hành quy định về thu, vận động tài trợ và dạy thêm, học thêm; tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và xử lý sai phạm.

Trước đó, VietNamNet phản ánh nhiều phụ huynh cho rằng bài kiểm tra tiếng Anh của học sinh tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ có dấu hiệu bị sửa chữa, thêm nét chữ, thêm từ làm thay đổi kết quả. Qua xác minh, nhà trường ghi nhận 19 trường hợp phụ huynh phản ánh giáo viên tiếng Anh tự ý sửa bài kiểm tra. Giáo viên này đã thừa nhận hành vi.

Cùng thời điểm, Ban đại diện phụ huynh nhà trường vận động đóng góp kinh phí làm mái che và thuê nhân công vệ sinh với tổng kế hoạch hơn 624 triệu đồng cho 52 lớp học. Đến giữa tháng 1/2026, số tiền vận động được hơn 469 triệu đồng, sau đó bị xác định không đúng quy định và buộc hoàn trả toàn bộ.