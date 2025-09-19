Ngày 19/9, Sở GD-ĐT chỉ đạo UBND phường, xã, đặc khu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của các trường thuộc phạm vi quản lý.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học, đồng thời chỉ đạo và quán triệt các trường thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ theo đúng quy định.

Khẩn trương ban hành hướng dẫn thu, chi đối với các trường theo phân cấp quản lý.

Học sinh tiểu học TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Căn cứ kế hoạch hoạt động, dự toán thu chi và mức thu đề xuất của từng trường, các địa phương xem xét các khoản thu dịch vụ, phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục và các khoản thu khác ngoài học phí theo đúng quy định, bảo đảm khung mức thu phù hợp với thực tế.

Sở yêu cầu các phường, xã, đặc khu phải thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học 2025-2026 tại các trường trên địa bàn theo phân cấp quản lý, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu có hình thức xử lý nghiêm đối với hiệu trưởng các trường nếu để xảy ra việc thu chi không đúng quy định.

Ngoài ra, cần tập trung nguồn lực bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị cho năm học mới và bố trí ngân sách giáo dục, bảo đảm chi thường xuyên (tiền lương, phụ cấp, hoạt động giảng dạy - học tập…).

Liên quan kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh (Hội Phụ huynh), Sở nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa Hội để thu các khoản ngoài quy định. Kinh phí hoạt động của Hội do Hội quản lý, chỉ sử dụng cho các hoạt động phục vụ trực tiếp của Ban; không dùng để bảo vệ cơ sở vật chất, an ninh, trông coi phương tiện, vệ sinh lớp học - trường học, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hoặc mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp.

Kinh phí hoạt động của hội được thông qua sự ủng hộ tự nguyện, không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh. Việc thu, chi kinh phí phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ.