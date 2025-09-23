Ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú, TPHCM (quận 6 cũ) vừa thông báo đến phụ huynh học sinh số điện thoại, email do chính ông quản lý để tiếp nhận phản ánh liên quan đến các khoản thu tiền, hoạt động bán trú, căn tin…

Phụ huynh có thể gọi điện hoặc đến gặp trực tiếp ông Cường tại phòng hiệu trưởng trong giờ hành chính. Ông mong nhận được thông tin rõ ràng, đầy đủ, tránh các phản ánh nặc danh để nhà trường giải quyết; đồng thời đảm bảo giữ bí mật đời tư cho học sinh, phụ huynh. Việc này giúp trường, các thầy cô và bản thân ông thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ.

Thông báo của ông Đinh Phú Cường - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông, TPHCM.

Trao đổi với VietNamNet, ông Đinh Phú Cường nói năm nào ông cũng thực hiện điều này vì muốn có kênh chính danh để phụ huynh phản ánh, tránh đăng tin trên các trang không chính thống, nhà trường không kiểm soát được, cũng không biết để xử lý. Là người đứng đầu trường, ông muốn trực tiếp nhận thông tin để xử lý tới nơi tới chốn.

Ông Cường cho hay trước đây, ông thường nhận nhiều phản ánh về bữa ăn bán trú, nhà vệ sinh và đều xử lý trong ngày, đồng thời mời phụ huynh giám sát. Còn đối với vấn đề tiền bạc, nhà trường đã có quy định “4 không” nhưng ông vẫn thông báo việc này, nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời ngay từ khi vấn đề vừa phát sinh.

Cách đây ít ngày, ông Cường đã thông báo đến phụ huynh về nguyên tắc “4 không”: Không thu kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh; Không thu kinh phí tài trợ; Không vận động chăm lo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; Không vận động mua sắm cơ sở vật chất cho lớp, cho trường.

Ông cho biết nguyên tắc này được thực hiện liên tục từ năm 2018 và được nhắc lại đầu mỗi năm học để phụ huynh nắm rõ, phòng ngừa việc một số cá nhân tự nhận là đại diện nhà trường để vận động thu tiền. Theo ông, ngân sách cấp cho trường hằng năm vẫn dư 10-15% sau khi chi thường xuyên nên có thể đảm bảo hoạt động ổn định mà không cần thu thêm quỹ, thậm chí còn có khoản kết dư để bổ sung thu nhập cho giáo viên, nhân viên.

“Chủ trương ‘4 không’ nhằm giúp phụ huynh yên tâm cho con đi học, không bị áp lực tài chính, nhất là đầu năm học. Giáo viên cũng có thể chuyên tâm giảng dạy, chăm lo học sinh”, ông Cường nói.