Vụ việc của nữ giáo viên 62 tuổi nhiều năm qua đã thu hút sự quan tâm của dư luận Đức.

Theo Euronews, bà từng giảng dạy tại một trường cao đẳng nghề ở thành phố Wesel, bang Bắc Rhine-Westphalia. Từ năm 2009, bà liên tục xin nghỉ vì lý do sức khỏe tâm thần và nộp giấy chứng nhận nghỉ ốm do bác sĩ cấp để chứng minh tình trạng sức khỏe.

Trong suốt thời gian này, cơ quan quản lý không yêu cầu giám định y khoa chính thức để đánh giá khả năng tiếp tục công tác của bà. Tại nhiều bang ở Đức, giáo viên là công chức (Beamte) nên được hưởng chế độ tiếp tục nhận đủ lương khi nghỉ ốm trong thời gian dài theo quy định.

Mãi đến đầu năm nay, một bác sĩ thuộc cơ quan y tế công mới kết luận nữ giáo viên không có khả năng trở lại công tác trong ít nhất 6 tháng tới.

Cuối tháng 5, chính quyền quận Düsseldorf ra quyết định buộc bà nghỉ hưu theo diện mất khả năng làm việc.

Tuy nhiên, nữ giáo viên đã khởi kiện quyết định này lên Tòa án Hành chính Düsseldorf với lý do nếu nghỉ hưu, bà chỉ được hưởng lương hưu thay vì tiếp tục nhận mức lương đầy đủ của công chức.

Trong thời gian chờ tòa án đưa ra phán quyết, bà chỉ được nhận khoản tiền tương đương lương hưu. Phần chênh lệch giữa lương và lương hưu hiện bị tạm giữ. Nếu thắng kiện, bà sẽ được truy lĩnh toàn bộ khoản tiền này.

Bị điều tra vì nghi vẫn làm việc trong thời gian nghỉ ốm

Song song với vụ kiện, Văn phòng Công tố thành phố Duisburg đang điều tra nữ giáo viên với cáo buộc nghi gian lận nhằm trục lợi.

Các điều tra viên nghi ngờ bà đã khai báo không trung thực về tình trạng mất khả năng lao động trong một khoảng thời gian, đồng thời vẫn hành nghề trị liệu tự nhiên (heilpraktiker) khi đang nghỉ ốm.

Tháng 3 vừa qua, cảnh sát đã khám xét nơi ở của bà và thu giữ nhiều tài liệu cùng các thiết bị lưu trữ điện tử để phục vụ điều tra.

Theo tạp chí Der Spiegel, cơ quan điều tra đã thu thập được một số tài liệu có thể liên quan đến vụ án và đang tiếp tục phân tích. Do quy định về thời hiệu, việc điều tra chỉ tập trung vào 4 năm gần nhất do các hành vi trước đó có thể đã hết thời hiệu truy cứu.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng mở thủ tục kỷ luật đối với nữ giáo viên và một cán bộ thuộc chính quyền quận Düsseldorf.

Cán bộ này bị cáo buộc nhiều năm không thực hiện đầy đủ quy trình đánh giá tình trạng mất khả năng làm việc kéo dài của nữ giáo viên.

Vụ việc đã làm dấy lên cuộc tranh luận trên phạm vi toàn nước Đức về cơ chế giám sát đối với công chức nghỉ ốm dài hạn.

Bộ trưởng Giáo dục bang Bắc Rhine-Westphalia, Dorothee Feller, từng nhận định vụ việc là "không thể chấp nhận" và "khó có thể hình dung về mức độ nghiêm trọng" nếu những thông tin trên được xác nhận.

Vụ việc cũng từng vấp phải phản ứng từ giới giáo viên. Ông Andreas Bartsch, Chủ tịch Công đoàn Giáo viên bang Bắc Rhine-Westphalia, cho rằng đây là "một cái tát vào mặt các đồng nghiệp", bởi trong thời gian nữ giáo viên nghỉ ốm, nhiều giáo viên khác phải đảm nhận khối lượng công việc thay thế.