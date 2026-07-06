Theo nghị sĩ Randeep Singh Surjewala, lãnh đạo cấp cao của Đảng Quốc đại, kỳ thi HTET cấp độ 3 tuyển giáo viên trung học phổ thông (Post Graduate Teacher - PGT), diễn ra ngày 4/7 tại 238 điểm thi trên khắp bang Haryana, đã xảy ra hàng loạt sai phạm. Ông cáo buộc kỳ thi có dấu hiệu lộ đề, túi đề thi bị rách niêm phong, phiếu trả lời trắc nghiệm (OMR) không khớp với đề thi, phát nhầm đề và nhiều lỗi in ấn, đánh máy.

Ông cho rằng những sai phạm này đã ảnh hưởng đến tính công bằng và minh bạch của toàn bộ kỳ thi. Theo cáo buộc, tại một số điểm thi ở quận Rewari, trong đó có các trường Sanglo và Suraj, cùng một số điểm thi ở Charkhi Dadri, nhiều túi đề thi được phát hiện bị rách niêm phong trước khi mở.

"Các giám thị nói với thí sinh rằng các túi đề đã được Hội đồng Giáo dục Trung học bang Haryana bàn giao trong tình trạng như vậy", ông Surjewala nói.

Nghị sĩ Randeep Singh Surjewala cáo buộc kỳ thi HTET cấp độ 3 tại bang Haryana xảy ra hàng loạt sai phạm. Ảnh: India Today

Theo nghị sĩ này, một quan chức hành chính phụ trách khu vực Charkhi Dadri cũng xác nhận việc túi đề bị rách niêm phong và cho rằng trách nhiệm thuộc về Hội đồng Giáo dục Trung học bang Haryana. Ông đồng thời cáo buộc số sê-ri trên đề thi và phiếu OMR không trùng khớp tại một số điểm thi ở Rewari và Kaithal.

Ngoài ra, một số thí sinh được cho là ban đầu đã nhận phiếu OMR mang số báo danh của người khác và chỉ được đổi sau khi phản ánh. Tại nhiều điểm thi cũng có sẵn số lượng lớn phiếu OMR dự phòng, điều mà ông Surjewala cho rằng làm dấy lên nghi ngờ về tính minh bạch của quy trình tổ chức kỳ thi.

Ông cũng cáo buộc tại một số điểm thi ở Rewari, thí sinh dự thi môn Tiếng Anh dành cho giáo viên PGT ban đầu đã bị phát nhầm đề môn Kinh tế và chỉ được đổi sang đúng đề sau đó.

Bên cạnh đó, ông chỉ ra nhiều lỗi trong đề thi như phần đọc hiểu dành cho các câu hỏi từ 141 đến 150 không có đoạn văn; một câu hỏi ngữ pháp tiếng Hindi thiếu câu văn cần thiết; nhiều lỗi chính tả trong phần tiếng Anh; từ "Urine" (nước tiểu) bị dịch nhầm sang tiếng Hindi thành "Wine" (rượu vang); đề thi môn Thương mại cũng bị đánh số câu hỏi sai.

Theo India Today, cho rằng những sai phạm này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của hàng nghìn thí sinh đã dành nhiều thời gian ôn luyện, ông Surjewala yêu cầu hủy kết quả kỳ thi tuyển giáo viên PGT và tổ chức thi lại.

Ông cũng đề nghị cảnh sát lập hồ sơ điều tra vụ việc liên quan đến các túi đề thi bị rách niêm phong, đồng thời xử lý các cán bộ của Hội đồng Giáo dục Trung học bang Haryana và những người bị nghi liên quan đến việc làm lộ đề thi.

Ngoài ra, ông kêu gọi Thủ hiến bang Haryana Nayab Singh Saini công khai xin lỗi thanh niên trong bang và nhận trách nhiệm về những sai phạm bị cáo buộc.

Hiện cơ quan chức năng bang Haryana chưa đưa ra phản hồi chính thức về các cáo buộc trên.