Giáo viên Trường Mầm non Tri Lễ đến tận bản xa vận động các gia đình đưa trẻ đến trường. Ảnh: CSCC

Mưa lớn cản bước học sinh đến trường

Các trường học trên địa bàn xã biên giới Tri Lễ đã bắt đầu đón học sinh tựu trường từ ngày 24/8. Tuy nhiên, những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến việc đi lại tại nhiều khu vực gặp khó khăn.

Trong những ngày đầu tựu trường, các trường báo cáo gần 50% học sinh chưa đến lớp. Trước tình hình này, trước mắt các trường đón học sinh về cơ sở cũ, ổn định việc dạy và học, đồng thời rà soát số học sinh vắng mặt để có phương án vận động.

Toàn xã Tri Lễ hiện có 3.516 học sinh, trong đó 934 trẻ bậc mầm non, 857 học sinh tiểu học bán trú và 1.750 học sinh tại trường nội trú liên cấp.

Đáng chú ý, dù đã bước vào năm học mới, hệ thống trường lớp trên địa bàn vẫn còn phân tán với 2 phân hiệu trường Tiểu học bán trú và 6 điểm lẻ.

Đây là đặc thù của một xã biên giới có địa bàn rộng, dân cư sống rải rác ở nhiều bản. Khoảng cách từ nhà đến trường, cùng điều kiện giao thông khó khăn, khiến việc duy trì sĩ số, đặc biệt ở các bản xa trung tâm, luôn là bài toán không đơn giản.

Ông Lô Minh Điệp - Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, cho biết với 1.750 học sinh tại trường nội trú liên cấp, địa phương dự kiến sẽ huy động các em đến trường đầy đủ.

Động viên trẻ đến trường luôn là nhiệm vụ quan trọng đầu mỗi năm học ở xã vùng biên Tri Lễ.

Ảnh: CSCC

Ngoài ra, còn khoảng 1.000 học sinh ở các bản xa cần tiếp tục được vận động đến lớp.

“Dự kiến cả xã còn khoảng 20 cháu ở các bản người Mông rất xa, không đến lớp và đang tiếp tục vận động”, ông Điệp cho biết.

Không chỉ học sinh phổ thông, việc huy động trẻ mầm non cũng đang được các nhà trường khẩn trương thực hiện.

Tại Trường Mầm non Tri Lễ, đến nay nhà trường đã huy động 668/736 trẻ tựu trường, đạt hơn 90%. Trường Mầm non Nậm Nhoóng đã huy động được 168/198 trẻ, đạt gần 85% kế hoạch.

Những con số này cho thấy phần lớn học sinh, trẻ đã trở lại trường, nhưng vẫn còn một lượng không nhỏ chưa thể đến lớp. Với địa bàn vùng cao, việc vận động các em trở lại trường sau những ngày mưa lớn đòi hỏi sự vào cuộc của cả nhà trường, chính quyền địa phương và gia đình.

Vào tận bản gọi trò trở lại lớp

Tri Lễ là xã biên giới có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân cư sinh sống phân tán. Toàn xã có 12 bản, trong đó 5 bản thuần Mông gồm Pà Khốm, Mường Lống, Huồi Mới, Nậm Tột và Huồi Xái.

Giáo viên Trường Mầm non Nậm Nhoóng tâm sự với phụ huynh trước thềm năm học mới.

Ảnh: CSCC

Giao thông là một trong những trở ngại lớn đối với việc đi lại của người dân và học sinh ở những bản này.

Hiện chỉ có bản Pà Khốm có đường bê tông đến trung tâm bản. Các bản còn lại chủ yếu vẫn là đường đất. Khi trời mưa, đường trơn trượt, nhiều vị trí có nguy cơ sạt lở, khiến việc đi lại càng khó khăn.

Đây cũng là lý do việc huy động học sinh đến trường ở những bản xa luôn là nhiệm vụ được địa phương và ngành Giáo dục đặc biệt quan tâm, nhất là vào thời điểm đầu năm học.

Thay vì chỉ chờ học sinh đến lớp, những ngày qua, các giáo viên chủ động vào tận bản, tìm đến từng gia đình để vận động.

Đường đến các bản xa có thể là những đoạn dốc đất trơn trượt sau mưa. Có nơi giáo viên phải đi bộ qua những đoạn đường phương tiện khó tiếp cận. Nhưng việc phải đến tận nhà phụ huynh cũng là cách để nhà trường nắm rõ lý do học sinh chưa đến lớp và có phương án hỗ trợ phù hợp.

Đối với trẻ mầm non, việc này càng cần sự kiên trì bởi các em còn nhỏ, phụ thuộc hoàn toàn vào việc đưa đón của gia đình. Chỉ cần đường sá khó đi hoặc thời tiết bất lợi, phụ huynh có thể tạm thời cho con nghỉ học.

Rà soát, đối chiếu từng danh sách trong quá trình lên bản "gọi trò". Ảnh: CSCC

Vì vậy, cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, ổn định lớp học, các trường mầm non trên địa bàn Tri Lễ đang tiếp tục rà soát từng nhóm trẻ, phối hợp với phụ huynh để vận động các em đến lớp.

Tại Trường phổ thông nội trú liên cấp, tiến độ cũng gấp rút triển khai để bảo đảm đi vào hoạt động sau ngày khai giảng 5/9/2026. Bên cạnh đó, nhiệm vụ mà các trường đang nỗ lực thực hiện là tiếp tục cập nhật sĩ số, xác định những học sinh chưa trở lại lớp, nhất là học sinh ở các bản xa, để giáo viên trực tiếp đến vận động.

Theo lãnh đạo xã Tri Lễ, mục tiêu của địa phương là huy động đầy đủ học sinh trong độ tuổi đến trường, không để việc đi lại khó khăn do mưa lũ trở thành nguyên nhân khiến các em bỏ học.

Năm học mới đã bắt đầu, nhưng với các thầy cô ở vùng biên Tri Lễ, những ngày đầu tiên không chỉ là chuẩn bị bài giảng hay ổn định lớp học. Đó còn là những chuyến vào bản, vượt qua những con đường đất trơn trượt để tìm từng học sinh, từng em nhỏ và vận động các em trở lại trường.

Ở nơi đường đến trường còn nhiều gian nan, hành trình đưa trẻ đến lớp cũng bắt đầu từ những bước chân của người thầy, người cô vào tận bản.