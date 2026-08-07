Ngày 7/8, Bộ GD-ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, các trường tổ chức tựu trường sớm nhất trước ngày khai giảng 1 tuần, tức ngày 29/8. Riêng đối với lớp 1, 9, 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với khai giảng, tức ngày 22/8.

Học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18/1, học kỳ II kết thúc trước ngày 31/5.

Các trường phải xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và THCS trước ngày 30/6. Công tác tuyển sinh đầu cấp phải hoàn thành trước ngày 31/7.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 dự kiến diễn ra vào ngày 11-12/6.

Học sinh lớp 1, 9 và 12 có thể tựu trường sớm nhất từ ngày 22/8. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch năm học phải đảm bảo đủ 35 tuần thực học, trong đó học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định cho học sinh nghỉ và học bù, đảm bảo tiến độ và kế hoạch học tập. Các địa phương có thể tựu trường sớm và kéo dài thời gian năm học không quá 2 tuần so với quy định. Trong trường hợp đặc biệt, các địa phương cần báo cáo Bộ GD-ĐT trước khi thực hiện.