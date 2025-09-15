Theo tờ Rossiskaya Gazeta, truyền thông Nga tối 14/9 đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cấp cứu cho một hành khách trên chuyến bay tới Hà Nội.

"Trong một chuyến bay tới Việt Nam vào tuần trước, một người đàn ông 50 tuổi đã bất ngờ lên cơn tăng huyết áp cấp sau khi cất cánh khoảng 3 giờ đồng hồ. Phi hành đoàn đã hỏi liệu có nhân viên y tế nào có thể hỗ trợ cấp cứu hay không và ông Murashko trùng hợp lại có mặt trên chuyến bay đó. Ông Murashko sau đó nhanh chóng cấp cứu và trấn an người bệnh, giúp người này trở về trạng thái ổn định sau khoảng 1 giờ", kênh Shot cho biết.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cấp cứu cho hành khách trên chuyến bay tới Việt Nam. Video: Shot

Tăng huyết áp cấp là tình trạng huyết áp tăng rất cao (≥ 180/120 mmHg) kèm theo tổn thương cơ quan đích mới xuất hiện hoặc nặng hơn, như não, tim, thận. Đây là tình trạng nguy hiểm đe dọa tính mạng, đòi hỏi cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Nếu không được xử lý đúng cách, tăng huyết áp cấp có thể đe doạ tính mạng người bệnh.

Bộ trưởng Y tế Nga Murashko đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 12 - 14/9, nhằm thảo luận về việc cung ứng trang thiết bị y tế, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác nghiên cứu khoa học và mở rộng mô hình du lịch chữa bệnh giữa hai nước.