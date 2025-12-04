Video: New York Post/DisasterAlert

Theo tờ New York Post, đoạn video do tài khoản DisasterAlert đăng tải trên mạng xã hội X cho thấy, do gặp sự cố, tiêm kích F-16C đã rơi xuống đất và phát nổ. May mắn, viên phi công đã kịp kích hoạt ghế thoát hiểm và nhảy dù nên vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Phi đội trình diễn Thunderbird của Không quân Mỹ cho biết: “Phi công đã nhảy dù an toàn từ chiếc F-16C Fighting Falcon trong khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên không phận có kiểm soát ở bang California. Tình trạng của phi công ổn định và anh ấy đang nhận chăm sóc y tế”.

Khoảnh khắc tiêm kích F-16C của Mỹ phát nổ. Ảnh: New York Post/DisasterAlert

Được biết, tiêm kích gặp nạn có trị giá 20 triệu USD (hơn 527 tỷ VND). Các cơ quan chức năng Mỹ đã mở cuộc điều tra nguyên nhân tai nạn.

Theo trang tin quân sự Army Recognition, F-16 là loại tiêm kích do Tập đoàn General Dynamics của Mỹ phát triển từ giữa thập niên 1970 và chính thức được quân đội Mỹ sử dụng vào năm 1978. Máy bay dài 15,06m; chiều rộng sải cánh 9,96m; cao 4,9m và kíp lái chỉ gồm một người.

Máy bay F-16. Ảnh: Không quân Mỹ

F-16 sử dụng một động cơ General Electric F110-GE-129 có lực đẩy là 76,3 Kilo Newton (kN), nhờ vậy máy bay có thể đạt vận tốc tối đa lên tới Mach 2,05, tương đương 2.178 km/h. Tầm hoạt động của F-16 đạt gần 550km, với trần bay cao nhất là 15km.

Về vũ khí, F-16 được trang bị một pháo 6 nòng M61A1 Vulcan cỡ 20mm với cơ số 511 viên đạn. Thân và cánh máy bay lắp 10 giá treo, có thể mang 7,7 tấn vũ khí từ các loại bom cho đến tên lửa không đối không. Ngoài ra, F-16 còn được trang bị nhiều loại radar như AN/APG-83, AN/APG-68 hoặc AN/ALQ-213. Trong đó, radar AN/APG-83 có tầm hoạt động lên tới 370km.