Tối 15/5 tại Hà Nội, sự kiện The Art of Lifestyle diễn ra tại không gian rộng hơn 3.000m² với điểm nhấn là màn ra mắt bộ sưu tập thời trang Con gái của nhà thiết kế Lý Quí Khánh với 30 thiết kế tôn vinh vẻ đẹp nữ tính đương đại.

Sàn diễn thời trang được kết nối với nhau đặc biệt - toàn bằng thảm, đan xen là cụm hoa tươi nhập khẩu cùng tiếng đàn tranh, piano, DJ và quầy cocktail tạo nên hành trình trải nghiệm giàu cảm xúc.

Lý Quí Khánh chia sẻ: "Việc sử dụng thảm làm sàn diễn, tôi muốn tạo cảm giác đây là một phòng khách trong nhà, nơi những vị khách - những người bạn thân tình của tôi đến chơi, tham quan và thưởng thức BST".

Thông qua bộ sưu tập, nhà thiết kế khai thác vẻ đẹp nữ tính dưới nhiều góc độ: từ cá tính, gu thẩm mỹ cho tới sự đa dạng trong vóc dáng và cách mỗi người thể hiện bản thân.

Diễn viên Địa đạo Hồ Thu Anh đảm nhận vai trò first face trong thiết kế tối giản với phom dáng mềm mại, chuyển động nhẹ nhàng. Xuyên suốt bộ sưu tập là các gam màu trung tính như trắng ngà, beige, champagne và đen, kết hợp chất liệu organza, chiffon cùng kỹ thuật đính kết thủ công tinh xảo.

Ở phần kết, 4 vedette gồm Gigi Hương Giang, Quán quân Vietnam's Next Top Model 2025 Lại Mai Hoa, Á quân The New Mentor 2023 Đỗ Hương Giang và người mẫu Lâm Thu Hằng cùng xuất hiện trong những thiết kế nổi bật nhất của bộ sưu tập.

Đáng chú ý, là ca sĩ Gigi Hương Giang cũng tự tin sải bước trên sàn runway mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả. Xen giữa các phần trình diễn là âm nhạc từ DJ Levi Oi, góp phần tạo nên bầu không khí đầy cảm xúc.

