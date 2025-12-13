Gigi Hương Giang kỷ niệm 5 năm ca hát, được Hồ Ngọc Hà hỗ trợ

Ca sĩ Gigi Hương Giang vừa tổ chức show The Records 5, kỷ niệm cột mốc 5 năm theo đuổi âm nhạc. Show có quy mô 500 khán giả, dàn khách mời gồm Hồ Ngọc Hà, OSAD, GDucky và QuanXmas.

Thầy trò Hồ Ngọc Hà - Gigi Hương Giang song ca.

Trong đêm nhạc, ca sĩ Hồ Ngọc Hà - người thầy của Gigi Hương Giang xuất hiện, cùng học trò song ca bản hit Cô đơn trên sofa.

Ca khúc được phối khí lại theo phong cách mộc mạc, chậm rãi. Hai ca sĩ cùng song ca, bè phối và dìu dắt nhau với sự hưởng ứng của các khán giả. Tiết mục trở thành điểm nhấn của chương trình, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên các nền tảng Facebook, TikTok.

Clip ca sĩ Hồ Ngọc Hà - Gigi Hương Giang song ca "Cô đơn trên sofa"

Gigi Hương Giang gửi lời tri ân đến Hồ Ngọc Hà - người thầy dìu dắt mình từ Giọng hát Việt 2012. Ca sĩ có quãng thời gian chông chênh vì những trắc trở đời sống, từng suy nghĩ giải nghệ. Chính giọng ca Cả một trời thương nhớ đã truyền cho cô sự lạc quan, năng lượng để vững vàng bước tiếp.

"Chính chị Hà giúp tôi mạnh mẽ hơn trong cuộc sống, biết yêu thương bản thân và theo đuổi giấc mơ đến cùng", Gigi kể.

Gigi Hương Giang thăng hoa trong đêm nhạc.

Hồ Ngọc Hà cũng bày tỏ niềm vui, sự xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành của học trò.

Thời quan qua, cô chứng kiến Gigi Hương Giang ngày nào cũng đi thu âm, tập luyện và tin với sự siêng năng này sớm muộn ca sĩ đàn em cũng sẽ có hit, được mọi người yêu mến.

"Gigi đôi khi mượn nỗi buồn để làm âm nhạc, đó cũng là cái hay. Nhưng tôi nói trước, hát nhạc buồn riết sẽ gặp chuyện buồn. Thế nên lâu lâu em phải có vài ba bài vui để cuộc sống mình tươi sáng hơn.

Em cứ buồn thoải mái nhưng chỉ nên có khoảng thời gian nhất định thôi và phải mạnh mẽ để bước qua", Hà Hồ nhắn nhủ.

Gigi Hương Giang 35 tuổi, từng là thí sinh tham gia Giọng hát Việt mùa đầu tiên (về đội huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà). Từ sau chương trình, nữ ca sĩ có sự "lột xác" từ phong cách âm nhạc đến hình ảnh cá nhân.

Gigi Hương Giang ghi dấu trong lòng khán giả với bản cover Người lạ ơi và khẳng định năng lực qua một số ca khúc như Anh đưa em đi, Quay lưng là hai thế giới, Khi người con gái cô đơn...

MC Quốc Trí giành Á quân "Tình Bolero" 2025

Trong chung kết Tình Bolero, MC Quốc Trí thể hiện ca khúc Con khóc rồi mẹ ơi, vừa hát vừa diễn câu chuyện thông điệp về gia đình, tình thân xúc động.

Anh chia sẻ bài thi phải có sức nặng, mang giá trị nhân văn nên quyết định dàn dựng tiết mục dù biết khó thực hiện.

“Đây là vấn đề nhức nhối mà tôi nghĩ đã đến lúc đưa nó lên sân khấu để những ai xem tiết mục này có thể xem đây là lời cảnh tỉnh, nhất là những người ở vùng quê để tự bảo vệ bản thân mình”, anh nhấn mạnh.

MC Quốc Trí với tiết mục nhiều tâm huyết trong chung kết "Tình Bolero" 2025.

Với giọng hát trầm ấm cùng màn biến hóa ấn tượng, Quốc Trí trở thành Á quân Tình Bolero 2025. Đây được xem là thành tích ghi nhận những nỗ lực của chàng MC suốt hành trình vừa qua.

Qua từng vòng thi, cựu tiếp viên hàng không cho thấy sự đầu tư bài bản, tinh thần cầu thị và chủ động làm mới mình.

Từ vai trò MC quen thuộc, việc giành á quân Tình Bolero khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng Quốc Trí chuyển hướng sang ca hát. Trước thắc mắc này, anh cho biết tham gia chương trình trước hết là để thỏa đam mê và thử sức ở lĩnh vực mới.

“Nếu có duyên, tôi sẵn sàng thử, nhưng mọi thứ cần được chuẩn bị kỹ lưỡng để khi bước vào vai trò nào cũng giữ được sự chỉn chu với khán giả”, Quốc Trí chia sẻ.

MC Quốc Trí từng là tiếp viên trưởng của một hãng hàng không.

Quốc Trí sinh năm 1995, quê Đồng Tháp, từng là tiếp viên trưởng của một hãng hàng không. Sau này anh bén duyên với nghệ thuật ở vai trò MC, người mẫu, từng giành Á vương Du lịch Thế giới 2023.

Đêm chung kết Tình Bolero 2025 khép lại với ngôi vị quán quân thuộc về ca sĩ Hiền Trang. Danh hiệu á quân được trao cho MC - á vương Quốc Trí.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao bốn giải quý quân cho các thí sinh Lê Minh Thuấn, Trương Minh Cường, Hái Gia Liu và Hòa Thuận.

Ảnh, clip: NVCC