Mở đầu private showcase với tên gọi Le Rendez-vous Privé - Yours Truly, Maison Denude là phần trình diễn violin của nghệ sĩ Jmi Ko (Hàn Quốc). Âm nhạc vang lên không nhằm dẫn dắt cao trào mà như một lớp nền cảm xúc trầm tĩnh, gợi mở không gian Renaissance mà Maison Denude theo đuổi - nơi mọi chuyển động đều có nhịp thở riêng.

Bộ sưu tập được giới thiệu qua phần trình diễn của 35 người mẫu, được lựa chọn như những nhân vật trong câu chuyện, mỗi người mang phong thái và bản ngã riêng, phản chiếu tinh thần và trải nghiệm của người phụ nữ đương đại. Maison Denude không tìm kiếm sự nổi bật thị giác mà chọn những cá nhân có khả năng kiểm soát chuyển động, tiết chế hình thể, và thanh nhã “ở cùng” trang phục, để mỗi bước đi kể một câu chuyện sâu sắc, nơi người phụ nữ hiện diện trọn vẹn, hiểu mình và tôn vinh sự tinh tế nội tại.

Gigi Hương Giang đảm nhận vị trí first face, mở đầu bộ sưu tập bằng phong thái điềm tĩnh và tập trung, đưa người xem bước vào thế giới thẩm mỹ của Maison Denude qua những phom dáng đầu tiên. Các người mẫu Trà My, Quỳnh Anh, Kim Dung, Hoàng Yến, Trần Thùy Trang, Bảo Trâm, Rosa Vũ… lần lượt xuất hiện, tạo nên một nhịp điệu trình diễn liền mạch, nơi mỗi bước đi đều góp phần kể tiếp câu chuyện của bộ sưu tập.

Dưới sự dẫn dắt của catwalk director Trang Phạm, phần trình diễn được định hướng tối giản chuyển động, hạn chế xử lý hình thể mang tính biểu diễn. Mọi yếu tố đều hướng về việc làm nổi bật chất liệu, cấu trúc phom dáng và tinh thần nội tại của từng thiết kế.

Vedette của chương trình là Hồng Lan (Helene), người phụ nữ mang hai dòng máu Việt - Pháp, bước vào độ chín của sự điềm tĩnh và tự tin, được hình thành từ sự nghiệp, gia đình và hành trình làm mẹ. Với Helene, vẻ đẹp đến từ sự tinh tế và chiều sâu văn hóa, nơi trải nghiệm của hai dòng văn hóa Việt - Pháp hội tụ.

Lấy cảm hứng từ tinh thần Phục Hưng, BST SS26 được Maison Denude tiếp cận không như một giai đoạn lịch sử mà như một hành trình trở về với bản thể. Ở đó, vẻ đẹp không được xây dựng từ sự phô diễn bề mặt mà từ chiều sâu nội tại, sự chân thật và khả năng lắng nghe chính mình.

Bộ sưu tập gồm 40 thiết kế, được phát triển trong nhiều tháng nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện thủ công. Mỗi thiết kế được hình thành như một cấu trúc sống, tôn trọng tỷ lệ cơ thể, gợi mở đường cong tự nhiên và cho phép chất liệu chuyển động theo nhịp thở của người mặc thay vì áp đặt hình thể.

Cách chơi màu và ánh sáng được khai thác tinh tế, tạo hiệu ứng cảm xúc và dẫn đến tạo khối 3D, phản chiếu sự đa dạng cũng như phong thái hiện diện của người mặc. BST SS26 hướng đến cấu trúc, chuyển động và cảm giác, nơi mỗi thiết kế vừa là vật thể, vừa là trải nghiệm, vừa mang ý niệm sâu sắc về sự cân bằng giữa truyền thống, cá tính và tinh thần đương đại, đồng thời gợi mở chiều sâu văn hóa trong từng sắc thái.

Trong bộ sưu tập SS26, đặc biệt là dòng áo dài, Maison Denude lựa chọn cách tiếp cận truyền thống bằng tinh thần khai mở. Các chất liệu bất quy ước, hiếm có - được tuyển chọn từ nhiều làng nghề và quốc gia trên thế giới, đôi khi mang dấu ấn vintage - được kết hợp cùng ren, xuyên thấu và cấu trúc sáng tạo.