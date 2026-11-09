Một trận mưa kèm theo gió lớn vừa xảy ra khiến cổng chào tại phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) bị đổ sập hoàn toàn. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ngày 9/11, UBND phường Tuy Hòa thông tin, một trận mưa kèm theo gió lớn đã làm đổ sập cổng chào trên đường Điện Biên Phủ.

Gió lớn kéo sập cổng chào. Ảnh: NV

Trước đó, khoảng 1h30 cùng ngày, tại phường Tuy Hòa xảy ra trận mưa kèm gió lớn giật mạnh khiến cổng chào gần khu vực công viên Hồ Sơn bị đổ sập xuống đường.

May mắn, sự việc xảy ra vào rạng sáng, thời điểm ít người qua lại nên không gây thiệt hại về người. Ngoài cổng chào nói trên, một số biển quảng cáo nhỏ trên địa bàn phường cũng bị gió quật đổ, hư hỏng.

Ngay sau đó, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tuy Hòa đã khẩn trương triển khai thu dọn hiện trường, bảo đảm giao thông qua tuyến đường an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ chiều 9/11 đến hết đêm 11/11, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to và giông, tập trung từ sáng 10/11.

Lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 300mm và nguy cơ mưa có cường độ lớn hơn 100mm/3 giờ.

Trong thời gian từ ngày 9 đến 12/11, các sông có khả năng xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động 1. Mưa lớn có thể gây ngập úng, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, kèm theo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương không được lơ là, chủ quan; đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu, chủ động triển khai các phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Đặc biệt, tỉnh yêu cầu Bí thư, Chủ tịch các xã phường, nhất là tại khu vực phía Đông phải xuống trực tiếp hiện trường để ứng trực và chỉ đạo xử lý tại những khu vực xảy ra sự cố mưa lũ, sạt lở.

Các tổ chức, cá nhân lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm để xảy ra thiệt hại về người sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.