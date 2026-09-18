Theo ghi nhận của phóng viên, một lượng lớn các loại rác như cành cây, bèo, túi nilon, chai nhựa, vật dụng sinh hoạt... đã dạt vào bãi biển, ảnh hưởng đến cảnh quan và hoạt động của người dân.

Lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn cho biết, tình trạng rác trôi dạt vào bãi biển là hệ quả của mưa lũ. Ngay khi thời tiết ổn định, địa phương sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan huy động lực lượng, phương tiện thu gom, vận chuyển rác, làm sạch bãi biển.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân, du khách không xả rác bừa bãi, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, đặc biệt tại các khu vực ven biển sau mưa lũ.

Một số hình ảnh rác tràn ngập ở bãi biển Sầm Sơn:

Rác tập kết dọc mép nước.

Bãi cát bị rác phủ kín.

Người dân địa phương tranh thủ ra lấy củi.

Rác thải sẽ được địa phương thu dọn khi điều kiện thời tiết thuận lợi.