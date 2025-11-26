Hôm 24/11 tại Bảo Định (Hà Bắc, Trung Quốc), anh Kim (tên đã thay đổi) gặp tình huống hy hữu khi 4 cọc tiền có tổng giá trị 50.000 NDT (khoảng 185 triệu đồng) vừa rút từ ngân hàng bị gió lớn thổi bay tứ phía, theo Jiupai.

Anh Kim cho biết lúc đó anh mang theo 5 cọc tiền, nhưng chỉ còn 1 cọc nguyên vẹn.

Anh Kim được mọi người hỗ trợ nhặt lại số tiền bị rơi trên đường. Ảnh: Ifeng

Một phần tiền bay ra quốc lộ gần đó, phần khác bị thổi tới cổng bệnh viện cách khoảng 50m, thậm chí có nhiều tờ tiền bị cuốn đi vài trăm mét. “Khoảnh khắc đó tôi thực sự choáng váng, chỉ biết đứng sững lại mấy giây. Không ngờ chuyện tưởng chỉ thấy trên mạng lại xảy ra với chính mình”, anh Kim kể.

Không chỉ vợ chồng anh Kim vội vã nhặt tiền, các bác sĩ, y tá và nhiều người đi đường cũng chạy tới hỗ trợ. Sau khoảng 30 phút chạy ngược gió, toàn bộ 50.000 NDT đã được nhặt lại, không thiếu đồng nào.

Anh Kim cho biết, ban đầu anh nghĩ, có thể nhặt lại khoảng 40.000 NDT là đã may mắn. “Không ngờ toàn bộ số tiền đều được tìm lại. Tôi thật sự rất vui và vô cùng biết ơn mọi người đã giúp đỡ”, anh chia sẻ.