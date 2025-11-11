Giới công nghệ chọn cân bằng cuộc sống với “digital detox”

Từ vùng đất tiềm năng phía Tây Thủ đô, Hòa Lạc đang phát triển với tốc độ vũ bão để trở thành “trái tim công nghệ” của quốc gia, một Silicon Valley phiên bản Việt. Sức hút của Hòa Lạc ngày càng mạnh mẽ nhờ sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Viettel, FPT, Hanwha Aerospace, Nidec cùng nhiều trung tâm R&D quốc tế. Đặc biệt, sự kiện Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị Tập đoàn ARM (Anh) mở trung tâm R&D tại đây càng củng cố tầm nhìn phát triển Hòa Lạc thành đô thị vệ tinh lớn nhất Thủ đô vào năm 2030.

Không chỉ các chuyên gia, sự hiện diện của một thế hệ tri thức trẻ mới, bao gồm cả sinh viên, nghiên cứu sinh và giảng viên từ các trường đại học lớn như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học FPT, Học viện Viettel,..., đang làm phong phú thêm diện mạo cộng đồng tiên phong tại Hòa Lạc. Với đặc thù công việc của cộng đồng công nghệ với nhịp độ cao, áp lực deadline khiến họ có nhu cầu mạnh mẽ tìm kiếm một không gian sống yên tĩnh, hiện đại, nhưng giàu cảm hứng và kết nối. “Digital detox”, hay còn gọi là “thải độc kỹ thuật số”, trở thành khái niệm quen thuộc trong cộng đồng này, khi họ muốn rời khỏi màn hình để tái tạo năng lượng sáng tạo, đặc biệt trong chính không gian sống hàng ngày của mình.

Legacy Hinoiri - dự án tiên phong dành cho giới công nghệ Hòa Lạc đang hiện thực hóa những giá trị sống mà công dân toàn cầu đang hướng tới. Sở hữu vị trí lý tưởng đủ gần để kết nối với trung tâm Hòa Lạc năng động và dễ dàng di chuyển vào nội đô, nhưng đủ xa để tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào, Legacy Hinoiri mở ra tầm nhìn khoáng đạt hướng về dãy Ba Vì, nơi ánh sáng, gió và thiên nhiên hòa quyện, mang đến cảm giác thư giãn đầu tiên ngay từ ban công căn hộ. Dự án kiến tạo một không gian yên tĩnh, hiện đại và giàu cảm xúc, nơi cư dân có thể tìm lại sự tĩnh lặng, tái kết nối với thiên nhiên và chính mình, như một “ngôi nhà an trú” giữa thung lũng công nghệ.

Tầm view khoáng đạt tại các căn hộ Legacy Hinoiri giúp cư dân đón ánh nắng tự nhiên, thư giãn giữa không gian xanh sau những giờ làm việc căng thẳng. Ảnh phối cảnh

Lấy cảm hứng từ triết lý tối giản Nhật Bản hòa quyện cùng sự ấm áp, tinh tế của Bắc Âu, Legacy Hinoiri mang đến phong cách Japandi, chuẩn mực sống đề cao sự cân bằng và an yên nội tại. Mỗi đường nét, ánh sáng và chất liệu được tiết chế có chủ đích, tạo nên không gian thanh lọc giác quan, nơi con người cảm nhận rõ hơn nhịp thở của tự nhiên. Gỗ, đá, linen và nguồn sáng tự nhiên được phối hợp khéo léo để khơi gợi cảm giác gần gũi, ấm dịu mà vẫn tràn đầy sinh khí.

Tại Legacy Hinoiri, ngôi nhà không chỉ là nơi trở về mà còn là một liệu trình “detox kiểu Nhật”, giúp tâm trí được nghỉ ngơi, thiết lập cân bằng và tái tạo năng lượng sáng tạo giữa nhịp sống công nghệ hiện đại.

Legacy Hinoiri mang triết lý cân bằng len lỏi từng m2 sống

Giá trị của Legacy Hinoiri nằm ở việc thiết kế mỗi ngôi nhà trở thành không gian nuôi dưỡng tư duy và cảm xúc, là điểm khởi nguồn của một cộng đồng cùng chia sẻ tiện ích, trân trọng di sản và hướng đến phát triển bền vững. Dự án mở rộng tinh thần “cân bằng” ra ngoài căn hộ, lan tỏa qua chuỗi tiện ích cộng đồng như công viên Ikigai, đường dạo bộ Toro Path, Co-working Space và Vườn Nhật trên mái Sky Zen Park,… những không gian giúp tái tạo năng lượng và duy trì nhịp sống hài hòa. Đặc biệt, bể bơi bốn mùa hướng núi Ba Vì là điểm nhấn độc đáo, nơi cư dân cảm nhận trọn vẹn tinh thần Japandi, sự giao hòa giữa tối giản, tinh tế và thiên nhiên.

Bể bơi bốn mùa hướng núi mang đến tính kết nối giữa con người và thiên nhiên. Ảnh phối cảnh

Tại Legacy Hinoiri, cư dân có thể thiền, đọc sách, làm việc hay sáng tạo trong cùng một không gian, nơi mỗi góc nhỏ đều nuôi dưỡng năng lượng tích cực và sự tập trung sâu. Theo các chuyên gia, những dự án mang tinh thần Nhật như Legacy Hinoiri đánh dấu bước chuyển quan trọng của kiến trúc đô thị Việt Nam: từ phô trương tiện ích sang đề cao sức khỏe tinh thần và trải nghiệm con người. Trong thời đại “làm việc thông minh” thay thế “làm việc cật lực”, phong cách “sống chuẩn Nhật” tại Legacy Hinoiri trở thành lựa chọn tất yếu của thế hệ sáng tạo, những người tìm kiếm sự an nhiên giữa nhịp sống công nghệ.

Không gian tiện ích nội khu mang đậm chất Nhật, giúp cư dân tìm thấy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, Ảnh phối cảnh

Bằng việc kiến tạo một không gian sống cân bằng và tinh tế, Legacy Hinoiri không chỉ là nơi an cư lý tưởng của giới tinh hoa, mà còn hứa hẹn là tài sản đầu tư bền vững, biểu tượng cho xu hướng sống chất lượng, chuẩn mực mới tại Hòa Lạc.

Lệ Thanh