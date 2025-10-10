Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, dự án nhà ở xã hội CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung do Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư.

Dự án nằm trên ô đất CT3 khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc (trước đây là xã Kim Chung, huyện Đông Anh), có 3 tòa với tổng diện tích sàn khoảng 109.400m2. Các tòa cao 12 tầng và một tum, cung cấp hơn 1.100 căn, đáp ứng chỗ ở cho hơn 3.900 người.

Trong đó, có 589 căn hộ nhà ở xã hội để bán, 212 căn cho thuê, 128 căn để thuê mua, còn lại là căn hộ bán thương mại.

Dự án nhà ở xã hội CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung sắp mở bán với giá tạm tính 18,4 triệu đồng/m2. Ảnh: Hồng Khanh

Theo công bố, giá bán nhà ở xã hội tại dự án này tạm tính là 18,4 triệu đồng/m2. Giá cho thuê căn hộ tạm tính là 91.700 đồng/m2/tháng. Giá thuê mua căn hộ tạm tính là 312.860 đồng/m2/tháng với thời gian thuê mua là 5 năm. Các mức giá trên đã bao gồm VAT và phí bảo trì.

Chủ đầu tư cho biết, giá bán, giá cho thuê, giá thuê mua chỉ là tạm tính. Giá chính thức sẽ được chủ đầu tư phê duyệt theo quy định hiện hành.

Theo giới thiệu, các căn hộ tại dự án có diện tích từ 49,8-64m2. Với đơn giá trên, căn hộ diện tích 49,8m2 tại dự án có giá khoảng 920 triệu đồng. Còn loại căn lớn nhất 64m2 có giá khoảng 1,2 tỷ đồng.

Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ dự kiến từ 10/11 đến ngày 19/12.

Liên quan đến việc phát triển dự án nhà ở xã hội, mới đây, UBND TP Hà Nội vừa có quyết định chấp thuận liên danh Tổng công ty Viglacera - CTCP, CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành và CTCP Xây dựng Central làm nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 tại xã Phúc Thịnh (trước đây thuộc huyện Đông Anh).

Dự án này có quy mô gần 45ha, tổng vốn đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng, trong đó gần 617 tỷ dành cho bồi thường tái định cư. Quỹ đất dành cho xây nhà xã hội rộng hơn 13ha, còn nhà thương mại hơn 3,3ha.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ có hơn 3.100 căn nhà xã hội, 427 căn chung cư thương mại và 99 nhà thấp tầng. Một số hạng mục khác tại dự án gồm trường học từ mầm non đến THCS, công trình dịch vụ, thương mại.