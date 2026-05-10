Chỉ trong 30 phút đầu, 189 căn đã được “khớp lệnh” thành công. Kỷ lục này là minh chứng cho sức hút mãnh liệt của Đảo Ngọc - dòng bất động sản vịnh biển sở hữu lâu dài đẹp bậc nhất miền Trung và rất khó để có được quỹ căn tương tự trong tương lai.

Tỷ lệ cạnh tranh “khủng” 20:1, khách chốt căn “nhanh như chớp”

“Tôi chưa bao giờ thấy một sự kiện ráp căn nào được thực hiện đồng thời ở nhiều điểm cầu trên toàn quốc như vậy. Ngay từ những phút đầu tiên đã có thể cảm nhận được sức nóng rất lớn từ cả 3 miền Bắc - Trung - Nam”, bà Hoàng Phương Linh, Phó Tổng Giám đốc Five Star Property, bày tỏ tại sự kiện ráp căn Đảo Ngọc ở Hà Nội.

Sự kiện ráp căn tại Hà Nội bùng nổ với không khí cạnh tranh nghẹt thở ngay từ những phút đầu

Tại TP.HCM, ông Trần Trung Hiếu, đại diện đơn vị phân phối Nhà Kim Cương, cho rằng nếu xét về độ phủ và sức hút, Đảo Ngọc chính là tâm điểm của thị trường hiện nay. Theo ông, quy mô sự kiện phản ánh đúng tầm vóc của một dự án hàng hiệu và một quỹ căn không dành cho số đông.

Điểm cầu TP.HCM bước vào “cuộc đua tốc độ” săn quỹ căn đẹp tại Đảo Ngọc

Không khí tại văn phòng bán hàng Vinhomes Hải Vân Bay Đà Nẵng cũng “nóng rực” khi đông đảo khách hàng và nhà đầu tư liên tục tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm.

“So với nhiều sự kiện tôi từng tham dự, ráp căn Đảo Ngọc hút nhà đầu tư vượt trội. Đặc biệt, khu này trực diện biển nên mức độ quan tâm còn cao hơn nhiều”, ông Quang Anh, đại diện Southern Home Việt Nam, chia sẻ từ điểm cầu Đà Nẵng.

Đà Nẵng ghi nhận lượng lớn khách hàng và đại lý tham gia lễ ráp căn Đảo Ngọc từ sớm

Ngay khi bảng hàng được mở, cuộc đua ráp căn đã lập tức “bùng nổ” bởi hàng chục đại lý đều muốn “săn” được căn đẹp cho khách hàng của mình. Ông Nguyễn Trọng Thìn, Chủ tịch Homes Plus, cho biết tỷ lệ cạnh tranh Đảo Ngọc được xem là “khủng khiếp”, lên tới 20:1, tức 20 khách hàng cho 1 sản phẩm.

Do đã tìm hiểu thông tin dự án từ sớm nên tốc độ ra quyết định của khách hàng cũng “nhanh như chớp”. Thậm chí, nhiều người sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch tài chính khi có được vị trí đẹp.

Chỉ sau 30 phút, 189 căn được “khớp lệnh” thành công. Trong đó, 119 căn hoàn tất ký thủ tục chỉ sau 2 giờ. Đây được xem là một trong những đợt giao dịch gây chấn động nhất của thị trường bất động sản từ trước đến nay.

Theo ông Nguyễn Đức Anh, Phó Giám đốc dự án của SSM Group, Đảo Ngọc không chỉ thu hút khách hàng trong nước mà còn được cộng đồng Việt kiều và người nước ngoài đặc biệt quan tâm. Đáng chú ý, tỷ lệ khách mua ở thực chiếm tới khoảng 40%, cho thấy đẳng cấp sống vượt trội của đô thị vịnh biển toàn cầu dưới chân “thiên hạ đệ nhất hùng quan”.

Nhiều khách hàng quốc tế tìm hiểu về dự án trong sự kiện ráp căn tại Đà Nẵng

“Giá trị Đảo Ngọc có thể nhân đôi trong 3 năm tới”

Theo ông Lê Nguyễn Giáp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại địa ốc QTC, sức hút của Đảo Ngọc đến từ việc hội tụ đồng thời nhiều lợi thế hiếm có trên thị trường, thậm chí hiếm thấy trong lịch sử bất động sản.

“Ngoại địa thế độc bản dưới chân thiên hạ đệ nhất hùng quan, Đảo Ngọc sở hữu vị trí đẹp nhất trong toàn dự án, được bao quanh bởi bãi biển và vịnh biển riêng, đồng thời nằm gần các khu vui chơi, nghỉ dưỡng quy mô lớn”, ông Giáp nhận định.

Đảo Ngọc là quỹ đất trực diện mặt biển sở hữu lâu dài hiếm hoi còn lại trên thị trường

Bên cạnh lợi thế vị trí và pháp lý, Đảo Ngọc còn được ưu tiên phát triển hệ tiện ích quy mô lớn với tâm điểm là tổ hợp VinWonders Hải Vân Bay rộng 24,8ha. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành cực hút du lịch và lưu trú sôi động hàng đầu miền Trung.

“Gia đình tôi muốn sở hữu một căn để nghỉ dưỡng hằng năm, đồng thời khai thác cho thuê vì vị trí quá đẹp và mang tính độc bản. Những dự án trước đây của Vinhomes đều rất mạnh trong việc thu hút dòng khách đến vui chơi và trải nghiệm. Tôi tin khi đã phát triển dự án này, họ cũng sẽ có chiến lược để kéo dòng khách về đây”, khách hàng Nguyễn Thị Lộc (TP.HCM) cho biết.

Ông Nguyễn Trọng Thìn, Chủ tịch Home Plus, cũng đánh giá khả năng khai thác cho thuê của Đảo Ngọc rất lớn, với mức giá thuê có thể đạt tới hàng chục triệu đồng mỗi đêm.

Sự kết hợp giữa đặc tính khan hiếm về số lượng, độc bản về vị trí, độc tôn về trải nghiệm và vẵng chắc về pháp lý khiến Đảo Ngọc tràn đầy triển vọng gia tăng giá trị qua thời gian.

“Tôi tin chắc trong vòng 3 năm tới, giá trị của các sản phẩm Đảo Ngọc có thể tăng gấp 2 lần”, ông Nguyễn Đức Anh, Phó Giám đốc dự án của SSM Group, dự báo.

Đồng quan điểm, ông Phước Trường, Giám đốc VietNam Land, cho rằng Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh nhờ hàng loạt cú hích hạ tầng lịch sử, như Trung tâm Tài chính Quốc tế, Khu Thương mại tự do và siêu cảng Liên Chiểu.

“Vinhomes Hải Vân Bay nói chung, Đảo Ngọc nói riêng, đang ở giai đoạn đầu tiên, chưa qua tay nhà đầu tư thứ cấp, nên dư địa tăng giá còn rất rộng. Dòng vốn, dòng người và nhu cầu lưu trú, đầu tư rất lớn đổ về sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy giá trị các tài sản này tăng trưởng trong dài hạn”, ông Trường nhận định.