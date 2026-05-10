Công an TPHCM xác minh 2,5 triệu thửa đất: 4 việc người dân nên làm ngay

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch cao điểm xây dựng và làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai năm 2026, với trọng tâm là rà soát hàng triệu thửa đất trên toàn địa bàn.

Đáng chú ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chuyển dữ liệu khoảng 2,5 triệu thửa đất chưa đầy đủ, chính xác cho cơ quan công an để xác minh thông tin chủ sử dụng.

Công an TPHCM, đặc biệt là lực lượng cấp xã, trong giai đoạn cao điểm 60 ngày từ 15/4 đến 15/6/2026, sẽ trực tiếp xác minh, đối chiếu nhằm bảo đảm dữ liệu đồng bộ giữa giấy chứng nhận, cơ sở dữ liệu đất đai và dữ liệu dân cư.

Theo luật sư Lê Hữu Nghĩa (Đoàn Luật sư TPHCM), việc UBND TPHCM ban hành kế hoạch nói trên với mục tiêu làm “đúng - đủ - sạch - sống” dữ liệu đất đai và đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư là phù hợp. Các chủ đất nên thực hiện theo 4 bước.

Làm siêu dự án sông Hồng, dân tái định cư ở đâu?

Theo hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi để triển khai dự án khoảng 7.971ha.

Liên danh nhà đầu tư cho biết sẽ tiến hành khảo sát, thống kê diện tích đất bị thu hồi, loại đất, số hộ dân bị ảnh hưởng cũng như nhu cầu tái định cư để lập phương án tổng thể về giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đủ điều kiện.

Liên danh đề xuất dự án được áp dụng cơ chế tái định cư linh hoạt với các phương án.

Đồ hoạ: Hồng Khanh

Theo đề xuất, chi phí bồi thường đất sẽ căn cứ theo bảng giá đất do UBND TP Hà Nội ban hành tại thời điểm thu hồi. Giá trị tài sản gắn liền với đất được xác định trên cơ sở kiểm kê thực tế và đơn giá của cơ quan có thẩm quyền.

Liên danh siêu dự án sông Hồng rút còn một nửa, đề xuất quỹ đất đối ứng 5.000ha

Trong hồ sơ đề xuất gửi UBND TP Hà Nội hồi tháng 4/2026, liên danh thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng hiện chỉ còn 3 doanh nghiệp, giảm một nửa so với thời điểm tổ chức lễ khởi công vào cuối năm 2025.

Cụ thể, theo hồ sơ đề xuất, liên danh nhà đầu tư gồm CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) và CTCP Tập đoàn Hòa Phát.

Trong khi đó, ba cái tên từng xuất hiện trong liên danh tại lễ khởi công tháng 12/2025 là MIK Group, CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú và Tập đoàn T&T đã không còn trong hồ sơ mới nhất.

Đáng chú ý là phương án thanh toán cho nhà đầu tư thông qua quỹ đất đối ứng. Liên danh đề xuất 12 khu đất với tổng diện tích hơn 5.073ha để thanh toán cho dự án. Trong đó, quỹ đất đối ứng tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án hơn 2.800ha.

Giá trị quỹ đất thanh toán sơ bộ dự kiến 420.950 tỷ đồng nhưng tổng mức đầu tư dự án khoảng 714.256 tỷ đồng (chênh lệch hơn 293.000 tỷ đồng). Do đó, liên danh nhà đầu tư đề xuất bổ sung quỹ đất đối ứng nằm ngoài phạm vi phân khu sông Hồng khoảng 2.265ha thuộc các xã Ô Diên, Liên Minh và Đan Phượng.

Bộ hướng dẫn người dân tính lại tiền sử dụng đất trước 2027: 3 bước, không thu phí

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1037/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tài chính đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Theo đó, thủ tục được công bố là thủ tục tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 12 Nghị định số 50/2026/NĐ-CP ngày 31/1/2026 của Chính phủ. Cơ quan thực hiện là UBND cấp xã và cơ quan thuế.

Về trình tự thực hiện, Bộ Tài chính hướng dẫn 3 bước.

Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính là UBND cấp xã và cơ quan thuế. Kết quả thực hiện thủ tục là thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc thông báo điều chỉnh thông báo nộp tiền sử dụng đất gửi cho người sử dụng đất.

Đáng chú ý, thủ tục này không thu phí, lệ phí và không đặt ra yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.

Ghi giá đất thấp để né thuế, vợ chồng ở Hà Nội có nguy cơ bị phạt cọc gấp 10 lần

Theo trình bày của ông C. (ngụ TP Hà Nội) tại tòa, vợ chồng ông là chủ sử dụng thửa đất diện tích hơn 4.000m2 tại tỉnh Hòa Bình (cũ), nay thuộc tỉnh Phú Thọ. Liền kề đó, vợ chồng ông V. cũng sở hữu thửa đất gần 3.400m2.

Do có nhu cầu chuyển nhượng, vào tháng 5/2020, hai gia đình đã cùng ký hợp đồng đặt cọc bán đất cho ông D. Tổng giá trị chuyển nhượng hai thửa là 13 tỷ đồng. Vợ ông D. đã chuyển trước 300 triệu đồng tiền đặt cọc, chia đều cho hai bên bán.

Đến tháng 6/2020, vợ chồng ông C. ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất của mình cho ông D. và người quen là ông L. tại một văn phòng công chứng. Tuy nhiên, giá trị ghi trong hợp đồng chuyển nhượng thửa đất chỉ là 1,5 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với thỏa thuận thực tế trước đó.

Theo ông C., việc ghi giá thấp nhằm giảm nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, sau đó vợ chồng ông nhận thấy hành vi này có thể vi phạm pháp luật nên đề nghị hủy hợp đồng để ký lại theo giá thực tế. Nhưng sau nhiều lần trao đổi, ông D. không đồng ý.

Vì thế, vợ chồng ông C. khởi kiện, yêu cầu tòa án tuyên hợp đồng chuyển nhượng đất với ông D. và ông L. vô hiệu, đồng thời tuyên hủy hợp đồng đặt cọc giữa hai bên trước đó.