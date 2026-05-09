Ngày 9/5, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Đoàn đại biểu Quốc hội TP, Chủ tịch UBND TP với đoàn viên công đoàn, người lao động năm 2026.

Tại hội nghị, nhiều công nhân kiến nghị thành phố triển khai các điểm khám bệnh lưu động miễn phí; tăng cường kiểm tra chất lượng bữa ăn; xây thêm nhà trẻ, khu sinh hoạt văn hóa trong khu công nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề được quan tâm nhiều nhất vẫn là nhà ở xã hội khi nhu cầu lớn nhưng nguồn cung chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.

Công nhân mòn mỏi chờ mua nhà ở xã hội

Chị Phan Thị Kim Oanh, công nhân tại Mabuchi Motor Đà Nẵng, nhận xét giá bán và giá thuê nhà ở xã hội hiện vẫn vượt khả năng chi trả của đa số công nhân.

Chị chia sẻ, với thu nhập khoảng 6-8 triệu đồng/tháng, nhiều lao động sau khi trang trải chi phí sinh hoạt, nuôi con nhỏ gần như không còn tích lũy, vì thế rất khó tiếp cận nhà ở xã hội. Ngoài ra, thủ tục xét duyệt, chứng minh thu nhập còn phức tạp, mất thời gian.

Cùng chung tâm tư, anh Nguyễn Văn Hải, đại diện Công đoàn Công ty CP Khu du lịch Bắc Mỹ An, cho biết phần lớn lao động ngành du lịch vẫn ở trọ trong điều kiện chật chội. “Anh chị em nộp hồ sơ xin mua nhà ở xã hội đã qua nhiều đợt mà không được vì số lượng đăng ký quá đông, tỷ lệ trúng quá thấp”, anh Hải nói.

Đại diện người lao động kiến nghị thành phố có giải pháp đột phá để tăng nhanh nguồn cung nhà ở xã hội, tránh tái diễn cảnh công nhân phải xếp hàng chờ mua nhà.

Trả lời các ý kiến, ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, cho hay thành phố là một trong những địa phương sớm quan tâm phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp.

Tính đến cuối năm 2025, toàn thành phố có khoảng 20.000 căn nhà ở xã hội, trong đó ngân sách thành phố đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng để xây dựng hơn 11.000 căn hộ thuộc sở hữu Nhà nước.

Sau khi triển khai Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Chính phủ, Đà Nẵng được giao chỉ tiêu hơn 26.000 căn. Thành phố đã xác định 36 dự án, với khoảng 31.000 căn hộ; trong đó 24 dự án với khoảng 22.000 căn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Quỹ nhà ở này phục vụ cho 12 nhóm đối tượng, trong đó có công nhân, lao động tại các khu công nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đại diện Sở Xây dựng, thành phố đang nghiên cứu xây dựng nghị quyết miễn chi phí giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng trong phạm vi dự án nhằm kéo giảm giá bán, giá thuê nhà ở xã hội.

Nâng cao chất lượng đời sống của công nhân

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định lãnh đạo thành phố luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân, lực lượng đóng góp quan trọng vào sự phát triển của thành phố.

“Không thể có một thành phố phát triển bền vững nếu những người trực tiếp lao động chưa được chăm lo thỏa đáng. Sự phát triển của Đà Nẵng gắn liền với việc nâng cao chất lượng đời sống của chính anh chị em công nhân”, ông Hùng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Đà Nẵng đã có nhiều biện pháp hỗ trợ công nhân và người lao động.

Người đứng đầu UBND TP chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện văn bản trả lời chính thức và có lộ trình giải quyết dứt điểm các nội dung quan trọng.

Trong đó, các khu công nghiệp mới bắt buộc phải bố trí quỹ đất cho nhà lưu trú và thiết chế phục vụ công nhân; các khu công nghiệp hiện hữu phải xây dựng lộ trình, thời hạn cụ thể để bổ sung hạ tầng an sinh cho người lao động.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng nhanh chóng tham mưu văn bản để trình ký trong tuần tới, gửi ngay ban quản lý các khu công nghiệp và các đơn vị liên quan.

Theo ông Hùng, thành phố đã có chủ trương và đang quyết liệt triển khai các dự án nhà ở xã hội quy mô lớn. Đồng thời, sẽ triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh nghề nghiệp miễn phí cho công nhân; nghiên cứu điều chỉnh giờ chạy các tuyến xe buýt phù hợp với giờ tan ca; có chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo công nghệ cho người lao động.