Ngày 6/5, tại buổi tiếp xúc cử tri phường Ngũ Hành Sơn, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết, thành phố đang đứng trước cơ hội lớn với hàng loạt động lực tăng trưởng mới như Cảng Liên Chiểu, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, Khu thương mại tự do và lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Theo ông Lê Ngọc Quang, để biến cơ hội thành hiện thực, thành phố phải quyết liệt hơn trong việc hoàn thiện quy hoạch, khơi thông nguồn lực và nâng cao chất lượng quản trị đô thị.

Liên quan đến việc sử dụng quỹ đất công, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định thành phố sẽ không để “đất vàng”, nhà công trở thành tài sản “đóng băng”.

Bí thư Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Các quỹ đất, tài sản công dôi dư sẽ được ưu tiên chuyển đổi thành trường học, công viên, không gian công cộng, bãi đỗ xe và các thiết chế phục vụ trực tiếp đời sống người dân. Thành phố đặt mục tiêu xử lý dứt điểm tình trạng này trong quý II/2026.

Một trọng tâm khác mà lãnh đạo thành phố đặc biệt nhấn mạnh là tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thực hiện Kết luận số 77 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 170 của Quốc hội, thành phố đã xử lý được 1.984/2.035 dự án vướng mắc, đạt 97,5%, tương ứng tổng vốn đầu tư khoảng 456.194 tỷ đồng và diện tích đất hơn 4.939ha.

Dự án khu đô thị sinh thái Golden Hills City đang trong cảnh bỏ hoang nhiều năm khi vướng kết luận thanh tra.

"Tinh thần của thành phố là tháo gỡ vướng mắc pháp lý phải đi đôi với xử lý trách nhiệm; khơi thông nguồn lực nhưng không hợp thức hóa sai phạm; xử lý nghiêm những sai phạm, nhưng cũng không để nguồn lực xã hội tiếp tục bị chôn lấp, lãng phí”, ông Quang nói.

Theo ông Quang, nếu giải quyết triệt để, thành phố có thể khơi thông nguồn vốn hàng trăm nghìn tỷ đồng đang bị "đóng băng" tại các dự án trọng điểm như Khu đô thị sinh thái Golden Hills City, Khu đô thị quốc tế Đa Phước, Sân vận động Chi Lăng, Hoiana...

Theo lãnh đạo thành phố, đây là nguồn lực đủ sức tạo cú hích cho hạ tầng, việc làm, thu ngân sách và mở rộng không gian phát triển đô thị.