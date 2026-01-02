Mới đây, Bảng xếp hạng tỷ phú Hồ Nhuận (Hurun Rich List) 2025 chính thức được công bố, hé lộ bức tranh mới về giới siêu giàu Trung Quốc.

Đây là bảng xếp hạng do Tạp chí Hồ Nhuận (Hurun Report) của Trung Quốc công bố thường niên, liệt kê những người giàu nhất Trung Quốc. Nó tương tự như bảng xếp hạng Forbes nhưng tập trung vào thị trường Trung Quốc.

Với gần 30 nghìn tỷ NDT (khoảng 115,8 triệu tỷ đồng) tài sản và 376 gương mặt mới, bảng xếp hạng như "bản đồ vàng" định hướng cho các nhà đầu tư, doanh nhân và giới trẻ khởi nghiệp trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Trong năm nay, Chung Thiểm Thiểm - nhà sáng lập Tập đoàn Nông Phu Sơn Tuyền, lần thứ tư vươn lên vị trí người giàu nhất Trung Quốc với tổng tài sản 5.300 tỷ NDT (20.460 tỷ đồng). Đây là thành tích ngang bằng với Mã Vân (Jack Ma), người cũng từng 4 lần đứng đầu bảng xếp hạng.

Chung Thiểm Thiểm - nhà sáng lập Tập đoàn Nông Phu Sơn Tuyền. Ảnh: Baidu

Chung Thiểm Thiểm (71 tuổi) tiếp tục chứng minh sức mạnh bền bỉ của thương hiệu Nông Phu Sơn Tuyền, với dòng sản phẩm nước khoáng đỏ ổn định và các thương hiệu mới như Đông Phương Thụ Diệp tăng trưởng mạnh, giúp tài sản cá nhân tăng 1.900 tỷ NDT (khoảng 7.330 tỷ đồng) so với năm ngoái.

Việc quản lý hiệu quả chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường bán lẻ và sự đón nhận tích cực từ người tiêu dùng đã tạo nên sức bật cho tập đoàn này trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đang thay đổi mạnh mẽ.

Đáng chú ý, Trương Nhất Minh, nhà sáng lập ByteDance, dù gia tăng thêm 1.200 tỷ NDT (khoảng 4.630 tỷ đồng), đạt 4.700 tỷ NDT (khoảng 18.140 tỷ đồng) vẫn lùi xuống vị trí thứ hai, nhường ngôi đầu cho Chung Thiểm Thiểm.

Sự thăng hạng của Trương Nhất Minh được thúc đẩy nhờ các tiến triển trong mảng trí tuệ nhân tạo (AI), với trợ lý AI Đậu Bảo (Doubao AI) đạt 1,57 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, dẫn đầu trong nước.

Thành công này cho thấy công nghệ AI đang trở thành động lực tạo giá trị lớn cho các doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Vị trí thứ ba tiếp tục thuộc về Mã Hóa Đằng, nhà sáng lập Tencent, với tổng tài sản 4.650 tỷ NDT (khoảng 17.950 tỷ đồng), tăng 1.500 tỷ (khoảng 5.790 tỷ đồng) nhờ sự tăng trưởng đồng đều của ba mảng chủ lực: trò chơi điện tử, quảng cáo và công nghệ tài chính.

Trong khi đó, Mã Vân, người từng nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng, năm nay tụt xuống vị trí thứ 11.

Giới siêu giàu đang mở rộng

Bức tranh tổng thể của bảng xếp hạng năm 2025 cho thấy giới siêu giàu Trung Quốc đang mở rộng mạnh mẽ. Tổng cộng, 1.434 doanh nhân Trung Quốc đang sở hữu tài sản trên 50 tỷ NDT (khoảng 193.000 tỷ đồng) được ghi nhận, tăng 31% so với năm trước.

Công nghệ, trí tuệ nhân tạo và tiêu dùng mới đang vươn lên dẫn dắt tài sản giới siêu giàu Trung Quốc, trong khi bất động sản dần hụt hơi (trong ảnh là tỷ phú Trần Thiên Thạch của Cambricon Technologies). Ảnh: Baidu

Tổng tài sản đạt gần 30 nghìn tỷ NDT (khoảng 115,8 triệu tỷ đồng), tăng 42%, trong đó số doanh nhân sở hữu tài sản nghìn tỷ NDT tăng lên 41 người, và số doanh nhân tỷ USD tăng lên 1.021 người, phản ánh sức mạnh mới của nền kinh tế số, công nghệ cao và các ngành tiêu dùng sáng tạo.

Trong nhóm doanh nhân tăng trưởng nhanh, Lôi Quân, nhà sáng lập của Xiaomi được mệnh danh “vua tăng trưởng” với tài sản tăng 1.960 tỷ NDT (khoảng 7.570 tỷ đồng), nhờ sự bùng nổ của mảng ô tô điện và chiến lược nâng cao giá trị sản phẩm điện thoại cao cấp.

Cùng xu hướng này, Vương Ninh của Pop Mart nhờ thành công toàn cầu của dòng sản phẩm LaBuBu, tăng 1.545 tỷ NDT (khoảng 5.960 tỷ đồng); Trần Thiên Thạch của Cambricon Technologies tăng 1.480 tỷ NDT (khoảng 5.710 tỷ đồng) nhờ AI chip đột phá.

Ngoài công nghệ, các ngành tiêu dùng mới, điện tử, năng lượng mới, sức mạnh tính toán, dược phẩm sinh học và dịch vụ chứng khoán cũng là động lực chính kéo nhóm doanh nhân lên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, lĩnh vực bất động sản tiếp tục suy giảm, các đại gia như Vương Kiến Lâm, Hứa Vinh Mậu và Dương Huệ Nghiên đều gặp nhiều khó khăn. Trường hợp Hứa Gia Ân thậm chí còn phải chịu các biện pháp cưỡng chế pháp lý do liên quan đến các vi phạm pháp luật.

Một điểm đáng chú ý khác là sự thay đổi địa lý của giới siêu giàu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Thượng Hải vượt qua Bắc Kinh trở thành thành phố có nhiều doanh nhân nhất với 152 người, theo sau là Thâm Quyến (147 người) và Bắc Kinh (146 người).

Sự gia tăng này chủ yếu nhờ sự hồi phục của thị trường chứng khoán, cùng với việc Thượng Hải và Thâm Quyến là trung tâm của các ngành bán dẫn, AI, trò chơi điện tử và dược phẩm sinh học.

Số lượng nữ doanh nhân chiếm 22,4%, giảm nhẹ 1,1% so với năm ngoái, trong đó Chung Huệ Quyên của Hân Sơn Dược trở thành nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc với tài sản 1.410 tỷ NDT (khoảng 5.440 tỷ đồng). Hơn 70% doanh nhân trong danh sách là từ con số 0 lập nghiệp.

Theo phân bố vùng miền, Triết Giang, Quảng Đông, Tô Châu vẫn là những “cái nôi” sản sinh doanh nhân, lần lượt 208, 134 và 109 người.

Tỷ lệ doanh nhân có quyền lực chính trị giảm còn 6%, thấp hơn so với mức đỉnh lịch sử 38% năm 2004. Tổng cộng, có 85 doanh nhân là đại biểu Nhân Đại (Quốc hội) hoặc Ủy viên Chính hiệp, tăng 10 người so với năm ngoái, cho thấy sự gắn kết ngày càng mạnh giữa giới kinh doanh và chính trị.

Theo IT Home