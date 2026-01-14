Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sáng nay tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 6, khóa 10.

Tại hội nghị, bà Hà Thị Nga - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - được giới thiệu để hiệp thương giữ chức vụ Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029.

Bà Hà Thị Nga được giới thiệu làm Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Cũng tại hội nghị, 100% thành viên Đoàn Chủ tịch thống nhất giới thiệu bà Bùi Huyền Mai - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, trình Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử bổ sung tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

100% thành viên Đoàn Chủ tịch cũng thống nhất giới thiệu để Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử 17 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 4 vị tham gia Đoàn Chủ tịch.

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ thực hiện các quy trình hiệp thương về công tác nhân sự nêu trên vào chiều nay.

Bà Hà Thị Nga sinh năm 1969, quê quán tỉnh Phú Thọ, người dân tộc Thái; trình độ thạc sĩ Xây dựng Đảng và Nhà nước, cử nhân Sư phạm Ngữ văn. Bà Nga là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15.

Trong thời gian dài công tác tại tỉnh Lào Cai, bà Hà Thị Nga đảm nhiệm các chức vụ: Phó bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Dân chính Đảng; Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn; Phó chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Huyện ủy Mường Khương; Phó bí thư Tỉnh ủy kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Tháng 5/2020, bà Hà Thị Nga làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tháng 10/2024, bà Hà Thị Nga được điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang (cũ).

Tháng 6/2025, bà tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, bà làm Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Ngày 31/12/2025, Bộ Chính trị có quyết định phân công bà Hà Thị Nga giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.