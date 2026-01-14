Sáng nay, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 6 khóa 10.

Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - trình bày nội dung tờ trình xin ý kiến của đại biểu tham dự hội nghị đối với Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2025, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2026 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Nga cũng báo cáo dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031; dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031; dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 6 khóa 10 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, ông Lê Bá Trình - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - cho rằng báo cáo tổng kết năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 cần phản ánh sâu sắc hơn bối cảnh thực tiễn đất nước.

Theo ông Trình, năm 2025 ghi nhận nhiều đợt thiên tai, lũ lụt, triều cường với cường độ mạnh và bất thường xảy ra trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Nhà nước cùng sự vào cuộc đồng bộ của quân đội, công an và MTTQ Việt Nam..., khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy, góp phần vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định kinh tế - xã hội và an ninh đối ngoại.

Ông Lê Bá Trình đề nghị cần làm rõ những yếu tố mới trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận, nhất là trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp địa phương, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của giai đoạn tới.

Đáng chú ý, ông đề nghị báo cáo của MTTQ Việt Nam cần phản ánh đầy đủ hơn những băn khoăn, lo lắng trong xã hội trước tình trạng thoái hóa đạo đức, lối sống và sự yếu kém về năng lực của một bộ phận không nhỏ cán bộ ở các đơn vị, bộ, ngành, địa phương. Nhân dân cũng rất quan tâm đến kết quả công tác lựa chọn, bố trí cán bộ và việc xử lý các sai phạm.

Ông dẫn số liệu cho thấy trong năm 2025, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 330 tổ chức đảng và 9.600 đảng viên. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 6 trường hợp bị xử lý hình sự. Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính 75.132 tỷ đồng và 633ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 928 tập thể và 3.058 cá nhân. Theo ông, đây là vấn đề nhân dân đặc biệt theo dõi và đánh giá rất sát sao.

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình phát biểu tại hội nghị

Về định hướng năm 2026, ông Lê Bá Trình cho biết dự kiến đây sẽ là năm đầu tiên triển khai bộ chỉ số đánh giá độc lập về niềm tin xã hội. Trên cơ sở gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Trình cho rằng cần giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức thành viên của Mặt trận, từ việc làm, tiền lương, an toàn lao động đến nông nghiệp xanh...

Góp ý thêm tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Huân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam - đề nghị dự thảo báo cáo cần bám sát tinh thần Đại hội 14, coi trọng 3 trụ cột phát triển bền vững là kinh tế, môi trường và xã hội một cách cân bằng. Ông cũng kiến nghị bổ sung chương trình hành động mới về giám sát lĩnh vực môi trường và xã hội nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Giám sát việc thủy điện xả lũ

Tham gia góp ý tại hội nghị, ông Trần Việt Anh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Hiệp hội Tái chế chất thải Việt Nam - cho rằng MTTQ Việt Nam cần giữ vai trò chủ trì, phối hợp vận động các tôn giáo tham gia sâu hơn vào công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, ông Trần Việt Anh đề nghị MTTQ Việt Nam cùng các địa phương tăng cường giám sát các công trình hồ chứa nước, thủy điện, nhất là quy trình và giới hạn thời gian xả nước. Ông dẫn thực tế hiện nay, nhiều hồ chứa chỉ thông báo trước cho người dân từ 1 tới 2 giờ, khiến việc ứng phó gặp nhiều bị động. “Với những hồ chứa lớn như tại Phú Yên, gần 1 triệu m3 nước xả xuống từ độ cao khoảng 100m, việc thông báo trước chỉ trong thời gian như vậy khiến người dân gần như không kịp trở tay” - ông nêu rõ.

Từ đó, ông Việt Anh cho rằng cần giám sát chặt chẽ hơn thời hạn, lịch xả nước cụ thể, đồng thời rà soát toàn diện tình trạng hoạt động của các hồ chứa, thủy điện, bao gồm cả việc xác định rõ những công trình đã đến thời kỳ chấm dứt hoạt động hay chưa, nhằm hạn chế rủi ro cho khu vực hạ du.

Bên cạnh đó, ông Việt Anh cũng kiến nghị MTTQ Việt Nam tăng cường giám sát công tác giảm phát thải và kiểm soát ô nhiễm môi trường tại 2 đô thị lớn là Hà Nội và TPHCM. Theo ông, trong các báo cáo hằng ngày về môi trường đô thị, 2 thành phố này thường xuyên ở mức “báo động đỏ”, phản ánh sức ép rất lớn về ô nhiễm không khí và chất lượng sống của người dân.