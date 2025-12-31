Chiều nay, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị phân công bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Trước đó, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ vui mừng được thay mặt cho Bộ Chính trị trao quyết định phân công cho bà Hà Thị Nga và giới thiệu để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết, trưởng thành từ cơ sở và đã từng giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt của địa phương cũng như ở Trung ương, bà Hà Thị Nga sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao quyết định cho bà Hà Thị Nga. Ảnh: Tiến Đạt

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Hà Thị Nga bày tỏ vinh dự, xúc động khi được Bộ Chính trị phân công đảm nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể trung ương.

Bà bày tỏ nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm hết sức lớn lao mà bản thân mình phải không ngừng nỗ lực để cùng tập thể Ban chấp hành Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng bà Hà Thị Nga. Ảnh: Tiến Đạt

Trên cương vị công tác mới, bà Hà Thị Nga hứa sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực hết sức mình, tiếp tục đoàn kết, thống nhất để cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, đặc biệt là những ý kiến chỉ đạo, gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Bà Hà Thị Nga mong muốn, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm phối hợp của Văn phòng Trung ương Đảng, các ban Đảng Trung ương, các tỉnh, thành ủy và các Đảng bộ trực thuộc Trung ương đối với các hoạt động của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.