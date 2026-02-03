Ca khúc Hello Việt Nam vừa được giới thiệu với phiên bản mới do nhà sản xuất DTAP thực hiện, ca sĩ Kyo York và giọng ca nhí Gabi Bảo Uyên thể hiện.

Bản remake mang màu sắc đương đại, kết hợp chất liệu dân ca 3 miền Bắc - Trung - Nam. Theo ê-kíp, điều này tạo nên cách tiếp cận mới cho ca khúc vốn đã quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả.

Ca sĩ Kyo York kết hợp cùng ca sĩ nhí Gabi Bảo Uyên.

Phiên bản này được trình diễn lần đầu trong khuôn khổ một lễ trao giải tại TPHCM. Tiết mục thu hút sự chú ý nhờ cách dàn dựng gọn gàng, tập trung vào yếu tố âm nhạc và thông điệp văn hóa thông qua sự kết hợp giữa 2 nghệ sĩ thuộc 2 thế hệ.

Điểm đáng chú ý của bản phối mới nằm ở phần xử lý mashup các làn điệu dân ca 3 miền trên nền hòa âm hiện đại. Các chất liệu dân gian được lồng ghép tiết chế, tạo không gian âm nhạc gần gũi nhưng vẫn mang hơi thở đương đại.

Gabi Bảo Uyên, giọng ca sinh năm 2017 dạn dĩ trên sân khấu.

Trong tiết mục, Gabi Bảo Uyên thể hiện phần hát với giọng ca trong trẻo, giữ vai trò kết nối tinh thần thiếu nhi với thông điệp yêu quê hương.

Kyo York tiếp tục góp mặt trong một sản phẩm âm nhạc mang màu sắc văn hóa Việt Nam - lĩnh vực anh theo đuổi nhiều năm qua trong sự nghiệp tại Việt Nam.

Tiết mục kết hợp giữa Kyo York và Gabi Bảo Uyên

Sự kết hợp giữa Kyo York và Gabi Bảo Uyên mang đến góc nhìn đa thế hệ cho ca khúc, đồng thời cho thấy cách một tác phẩm âm nhạc quen thuộc có thể được làm mới bằng hướng tiếp cận phù hợp với bối cảnh hiện tại.

Phiên bản mới của "Hello Việt Nam" sẽ được đăng tải trên các nền tảng số thời gian tới.

Sau phần trình diễn ở sân khấu, phiên bản mới của Hello Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục được giới thiệu rộng rãi trên các nền tảng âm nhạc và truyền thông trong thời gian tới.

Gabi Bảo Uyên sinh năm 2017 tại TPHCM. Cô bé có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ, được gia đình tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo.

Bảo Uyên đạt 1 số thành tích như: Á quân Tài năng Nhí Việt Nam 2025; danh hiệu Ca sĩ nhí Ấn tượng 2025, Ca sĩ nhí Truyền cảm hứng 2025 tại Vietnam Iconic Awards... Ngoài ra, cô còn là đại sứ hình ảnh của các cuộc thi, sự kiện khác.

Ngọc Mai

Ảnh, clip: NVCC