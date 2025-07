Sáng 20/7, đại diện Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, trận giông lốc bất ngờ kéo đến khiến tàu câu mực trên biển Thiên Cầm bị sóng đánh chìm. Sau 5 giờ vật lộn với sóng to, gió lớn, lực lượng cứu hộ đã đưa toàn bộ 4 thuyền viên và 30 du khách vào bờ an toàn.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 19/7, tàu du lịch do anh Nguyễn Trọng Hoàng làm chủ, chở theo 30 khách và 4 thuyền viên ra vùng biển tại xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh để câu mực. Thời điểm trên, một cơn giông lốc bất ngờ kéo đến khiến tàu bị sóng đánh nghiêng, nước tràn vào khoang tàu.

Lúc này, 30 du khách hoảng loạn đã nhảy xuống biển chờ cứu hộ. Sau đó, tàu bị chìm tại đảo Bớc, cách bờ biển Thiên Cầm khoảng 0,5 hải lý.

Lực lượng chức năng hỗ trợ du khách gặp nạn trên biển. Ảnh: CTV

Hàng chục khách du lịch đã nhảy xuống biển chờ được cứu hộ. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Thiên Cầm triển khai lực lượng phối hợp chính quyền xã Thiên Cầm huy động tàu có trọng tải lớn đang hoạt động gần khu vực trên để ứng cứu.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Khởi - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thiên Cầm, công tác cứu hộ gặp khó khăn do sóng to, gió lớn. Thời điểm tiếp cận hiện trường, các hành khách đã nhảy xuống biển. "Sau khi cứu hộ, mọi người phải trú ẩn, chờ đợi tại đảo Bớc. Đến khoảng 0h30 ngày 20/7, khi hết giông lốc, du khách và tàu chìm mới được đưa vào bờ để đảm bảo an toàn”, ông Khởi nói.

Cũng theo Đồn trưởng Đồn Biên Phòng Thiên Cầm, sau khi được ứng cứu đưa lên bờ, đoàn du khách đã trở về các nhà nghỉ, khách sạn để nghỉ ngơi và ổn định tinh thần.

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn. Ảnh: CTV

Cũng trong sáng nay, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm cho biết, trận giông lốc bất ngờ xảy ra vào tối hôm qua khiến một số tàu, thuyền trên biển gặp nạn.

"Mưa gió kèm giông lốc bất ngờ khiến ngư dân không chủ động được tình hình. Cơn giông kéo đến khiến một số tàu, thuyền bị lật, chúng tôi đã phối hợp với lực lượng chức năng cứu hộ. Đến nay có một ngư dân xảy ra sự cố thuyền lật, mất tích trên biển. Địa phương đang triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn", ông Tuấn nói.

Lực lượng Biên phòng Lạch Kèn cùng người dân lai dắt tàu gặp nạn vào bờ. Ảnh: CTV

Ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài khí tượng Thuỷ văn Hà Tĩnh thông tin, do ảnh hưởng bão số 3, từ ngày 21/7, vùng biển Hà Tĩnh sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 8–9; sóng cao 2,0–4,0m, biển động rất mạnh.

Trên đất liền, từ chiều 21/7 đến ngày 23/7, hoàn lưu phía Tây và Tây Nam của bão gây mưa diện rộng, phía Nam Hà Tĩnh lượng mưa phổ biến 50–100mm, phía Bắc 100–200mm, có nơi trên 250mm.