Ngày 25/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo về việc một tàu cá của địa phương gặp giông lốc, bị nước tràn vào khoang rồi chìm khi đang di chuyển về đảo Trường Sa Lớn.

Trước đó, khoảng 22h10 ngày 24/7, Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh nhận tin báo từ bà Bùi Thị Sương (51 tuổi, trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) về việc tàu cá QNg 95267 TS gặp nạn trên biển.

Tàu cá QNg 95267 TS dài 20,6m, công suất 525CV, đăng ký hành nghề câu, do ông Trần Văn Dân (58 tuổi, trú thôn Mỹ Tân) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Ngày 4/6, tàu xuất bến qua Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh, chở theo 36 ngư dân ra hành nghề tại vùng biển Trường Sa.

Khoảng 8h ngày 24/7, khi tàu đang hoạt động tại khu vực có tọa độ 08°24'51"N - 112°02'05"E, thiết bị giám sát hành trình bị mất tín hiệu. Gia đình sau đó không thể liên lạc với thuyền trưởng và các thuyền viên.

Đến 22h10 cùng ngày, gia đình liên lạc được và biết tin tàu gặp giông lốc mạnh khi đang di chuyển về đảo Trường Sa Lớn, nước tràn vào khoang khiến tàu bị chìm.

Sau khi sự cố xảy ra, tàu cá QNg 95555 TS do ông Nguyễn Hữu Lộc (53 tuổi, cùng trú thôn Mỹ Tân) làm thuyền trưởng đã tiếp cận khu vực, tổ chức cứu vớt các ngư dân gặp nạn.

Đến nay, 33 ngư dân đã được cứu và đưa về đảo Trường Sa Lớn để tránh gió, ổn định sức khỏe; 3 người còn mất tích.

Lực lượng chức năng đang phối hợp với các tàu cá hoạt động gần khu vực tiếp tục tìm kiếm những ngư dân mất tích.