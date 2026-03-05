Ngày 5/3, Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lào Cai, Đảng ủy, UBND xã Bảo Ái tổ chức buổi lễ trao tặng bằng khen cho ông Hà Ngọc Sơn (trú tại xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) vì hành động dũng cảm cứu 6 người bị nạn trong vụ tai nạn giao thông tại khu vực lòng hồ Thác Bà.

Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam phối hợp chính quyền địa phương trao bằng khen cho ông Hà Ngọc Sơn. Ảnh: BTC

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đỗ Tùng Cương - Chủ tịch Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam tuyên dương hành động dũng cảm của ông Hà Ngọc Sơn.

“Hành động quả cảm, nhanh trí và giàu tinh thần trách nhiệm của ông đã góp phần hạn chế thiệt hại về người, thể hiện rõ nét tinh thần tương thân tương ái và ý thức cộng đồng trong công tác cứu nạn, cứu hộ”, ông Nguyễn Đỗ Tùng Cương cho biết.

Ông Nguyễn Đỗ Tùng Cương - Chủ tịch Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam. Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Đỗ Tùng Cương cũng cho rằng việc tri ân, vinh danh ông Hà Ngọc Sơn không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với một hành động nghĩa hiệp cụ thể mà còn góp phần cổ vũ, lan tỏa mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ông Hà Ngọc Sơn, người cứu 6 người trong vụ tai nạn trên lòng hồ Thác Bà. Ảnh: BTC

Trước đó, tối 21/2, tàu chở 22 người là anh em, họ hàng ở xã Cảm Nhân đi dự lễ tân gia đã va chạm với phà chở đá rồi chìm trên hồ Thác Bà. Nghe tiếng động lớn, ông Sơn - người đang nấu ăn cho đàn gia súc trên hòn đảo nhỏ giữa hồ, cách vị trí tai nạn khoảng 400m - đã lên thuyền ra kiểm tra. Nhờ kinh nghiệm sông nước, ông Sơn cứu được 6 nạn nhân bị văng khỏi tàu.