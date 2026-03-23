Chiều 23/3, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông tin cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ chìm tàu hút cát tại khu vực sông Hồng, thuộc địa phận xã Vĩnh Thành. Phương tiện gặp nạn là tàu hút cát mang biển kiểm soát TB1456. Thời điểm xảy ra sự cố, có 2 người mất tích, chưa xác định danh tính.

Ngay sau khi nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Đồng thời, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Phú Thọ nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường.

Tuy nhiên, công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết, thủy văn phức tạp, nước chảy xiết, trong khi phương tiện bị nạn có kích thước lớn, tải trọng nặng.

Đến khoảng 14h39 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa thi thể một nạn nhân lên bờ. Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại đang được tiếp tục triển khai.