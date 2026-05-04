Đồng Nai:

Ngày 4/5, ông Trương Quốc Phong - Chủ tịch UBND xã Bình An (TP Đồng Nai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tốc mái tại Trường tiểu học Bình An sau trận mưa kèm giông lốc.

Hiện trường vụ giông lốc cuốn bay mái tôn xuống sân trường. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 15h cùng ngày, khu vực xuất hiện mưa kèm gió giật mạnh. Giông lốc bất ngờ làm tốc mái một dãy phòng học, nhiều tấm tôn bị cuốn bay, rơi xuống sân trường.

Tại hiện trường, tôn và vật liệu sắt vương vãi, một số cây cối hư hỏng nặng. Sự cố xảy ra khi học sinh đang trong giờ học, khiến thầy cô và các em hoảng hốt.

May mắn, vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người.

Nhiều phụ huynh đến đón con em về sớm. Ảnh: A.X

Ông Trương Quốc Phong cho biết, ngay sau vụ việc, lãnh đạo địa phương đã có mặt tại hiện trường, phối hợp nhà trường kiểm tra và triển khai khắc phục. Đồng thời, nhà trường thông báo phụ huynh đón học sinh về sớm để đảm bảo an toàn.

Hiện địa phương đang thống kê thiệt hại, khẩn trương lên phương án sửa chữa để sớm ổn định việc dạy và học.