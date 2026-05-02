Chiều 2/5, trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Nam Trung, Chủ tịch UBND xã Phiêng Khoài (Sơn La), cho biết tối 1/5 trên địa bàn xảy ra mưa đá kèm giông lốc, làm 25 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng và hơn 1,5ha mận hậu bị thiệt hại, ước khoảng 5 tấn quả.

Theo ông Trung, tối 1/5, mưa đá kèm gió lốc gây thiệt hại cây trồng của người dân tại hai bản Bó Sinh và Páo Của, làm hơn 1,5ha mận hậu bị ảnh hưởng, khoảng 5 tấn quả rơi, hư hỏng, ước thiệt hại 75 triệu đồng.

Ngoài ra, 25 căn nhà tại 4 bản Ái 1, Páo Của, Bó Sinh và Keo Muông bị tốc mái, vỡ 598 tấm lợp xi măng. Trong đó, nhà ông Mùa A Lệnh (bản Páo Của) hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính gần 153 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Phiêng Khoài đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã phối hợp với Đồn Biên phòng Chiềng On xuống các bản bị thiệt hại, tổ chức khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.