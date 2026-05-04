Tại Nghệ An, ông Quán Vi Giang, Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp, thông tin khoảng 3h sáng 4/5, một trận giông lốc mạnh bất ngờ quét qua địa bàn. Dù chỉ kéo dài vài phút, nhưng lốc đã ảnh hưởng đến 5 xóm, làm 20 hộ dân bị tốc mái, trong đó 4 hộ bị tốc mái hoàn toàn; khoảng 100ha hoa màu bị thiệt hại.

“Thiệt hại chủ yếu về tài sản và cây trồng, rất may không có người bị thương hay thiệt mạng”, ông Giang nói.

Nhà dân tại xã Quỳ Hợp bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh cắt từ clip

Theo một người dân địa phương, thời điểm xảy ra giông lốc là lúc rạng sáng, mái nhà bị cuốn bay. Chị kịp ôm con chạy sang nhà hàng xóm trú ẩn nên an toàn.

Trong khi đó, tại xã Mậu Thạch, ông Lương Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã cho biết trận mưa giông kèm mưa đá chiều 3/5 đã ảnh hưởng đến 10 bản, trong đó nặng nhất là bản Đồng Tâm.

Nhiều nhà dân bị thủng mái do đá rơi dày, diện tích hoa màu hư hại đáng kể, đặc biệt là lúa đang vào kỳ thu hoạch bị đổ rạp.

Hiện tượng mưa đá xảy ra trên địa bàn xã Mậu Thạch. Ảnh: Thanh Hải

“Ngay trong đêm, địa phương đã cắt cử lực lượng xuống cơ sở nắm tình hình, bố trí nơi ở tạm cho các hộ bị ảnh hưởng nặng”, ông Hải cho hay.

Nhiều nhà dân ở bản Đồng Tâm thủng chi chít sau trận mưa đá chiều 3/5. Ảnh: Thanh Hải

Sau thiên tai, chính quyền các xã đã nhanh chóng kiểm tra, thống kê thiệt hại, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Tại Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều 3-4/5, nhiều địa phương xuất hiện giông lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp. Hàng trăm hecta lúa vụ xuân bị ngã đổ trên diện rộng.

Lãnh đạo UBND xã Mai Phụ cho biết, mưa lớn chiều 3/5 khiến hàng chục hecta lúa xuân bị đổ rạp, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất. Nhiều diện tích lúa đã chín nhưng chưa kịp thu hoạch bị ngã, tiềm ẩn nguy cơ nảy mầm, giảm chất lượng.

Hàng trăm hecta lúa vụ xuân của người dân Hà Tĩnh bị đổ rạp sau mưa lớn. Ảnh: Đinh Đoàn

Trước tình hình này, chính quyền khuyến cáo người dân khẩn trương ra đồng kiểm tra, khơi thông dòng chảy, tiêu úng, đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động thu hoạch sớm khi điều kiện cho phép.

Ngoài ra, Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh cũng cho biết tối 3/5, các địa bàn như Sơn Tiến, Đức Minh, Thành Sen, Trần Phú, Bắc Hồng… ghi nhận giông lốc, sét, mưa đá kèm gió giật mạnh. Bước đầu xác định nhiều diện tích lúa bị đổ, một số cây xanh gãy đổ gây cản trở giao thông.

Người dân xót xa nhìn ruộng lúa sắp thu hoạch đổ ngã hoàn toàn. Ảnh: Đinh Đoàn

Ông Nguyễn Văn Tâm (trú phường Bắc Hồng) cho biết, gia đình ông có 10 sào lúa chuẩn bị thu hoạch nhưng trận mưa lớn đã khiến toàn bộ diện tích bị đổ rạp, ngập nước. “Khi trời tạnh, gia đình sẽ tranh thủ ra đồng vớt vát phần lúa bị ngâm để giảm thiểu thiệt hại”, ông nói.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cho biết, ngay trong sáng 4/5, đơn vị đã cử cán bộ xuống hiện trường kiểm kê, đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời phối hợp với địa phương triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.