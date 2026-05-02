Xem clip mưa đá tại phường Long Biên, Hà Nội:

Tại Hà Nội, người dân ghi nhận mưa đá xảy ra vào khoảng 18h ngày 2/5 và kéo dài khoảng 10 phút. Hạt mưa có kích thước khoảng 1-3cm.

Chị Lê Hoàng (phường Long Biên, Hà Nội) cho biết: “Khoảng 17h50, bầu trời Hà Nội chuyển âm u, sấm sét liên hồi, sau đó mưa giông và mưa đá trút xuống. Mưa đá đổ xuống khiến ai cũng bất ngờ, rất may không có thiệt hại về người”.

Cũng khoảng chiều tối nay, tại một số khu vực ở Hà Nội như Ứng Hòa, Mỹ Đức cũ và nhiều nơi ở miền Bắc như Văn Bàn, Than Uyên của tỉnh Lào Cai; Đại Từ của Thái Nguyên; một số khu vực thuộc tỉnh Hòa Bình cũ (nay là Phú Thọ), Tuyên Quang, cũng xuất hiện mưa đá.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ ngày 1-2/5, ở khu vực Tây Bắc đã liên tục xuất hiện mưa rào và giông. Trong chiều và tối nay (2/5), mưa giông mạnh không chỉ xuất hiện ở khu vực Tây Bắc mà còn cả thủ đô Hà Nội.

Lượng mưa tính từ 7-20h ngày 2/5 có nơi trên 50mm như các trạm: Tân Pheo (Phú Thọ) 61.6mm, Khoen On (Lai Châu) 50.8mm,… thậm chí đã có nhiều nơi xuất hiện hiện tượng mưa đá.

Theo ông Khiêm, nguyên nhân của những cơn mưa này được xác định là do rãnh thấp trong đới gió Tây hoạt động mạnh ở độ cao khoảng 5.000m, di chuyển từ khu vực Thượng Lào sang. Bên cạnh đó, ở tầng mặt đất còn chịu tác động của rìa phía Nam khối không khí lạnh (đã được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo) đang dịch chuyển về phía nước ta.

"Quá trình khối không khí lạnh từ phía Nam Trung Quốc di chuyển về nước ta đã tạo ra vùng tranh chấp ở phần phía trước của khối không khí lạnh. Cùng với đó là tác động của vùng hội tụ gió ở mực 5.000m, khiến mây đối lưu phát triển mạnh, gây ra mưa giông dữ dội kèm theo mưa đá tại hàng loạt tỉnh miền núi phía Bắc; thậm chí, Hà Nội cũng ghi nhận hiện tượng mưa đá", ông Khiêm lý giải.

Dự báo trong ngày mai (3/5), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta cộng thêm tác động của vùng hội tụ gió mực 5.000m di chuyển từ Thượng Lào sang vẫn còn duy trì tác động, vì thế ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và giông, kèm theo đó là nguy cơ rất cao về hiện tượng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo cơ quan khí tượng, hiện tượng mưa đá, giông lốc thường xảy ra vào giai đoạn giao mùa (khoảng tháng 4-5 và giai đoạn tháng 9-10). Trong thời gian tới, hiện tượng giông lốc, mưa đá còn có khả năng sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa.