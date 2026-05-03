Chiều 3/5, nhiều khu vực Nghệ An bất ngờ hứng chịu mưa giông kèm mưa đá. Bầu trời đang nắng bỗng chuyển tối sầm, mây đen vần vũ, sấm sét dội liên hồi trước khi những hạt mưa đá dày đặc trút xuống, phủ trắng sân vườn.

Tại bản Đồng Tâm (xã Mậu Thạch), anh Lô Văn Anh (34 tuổi) cho biết khoảng 16h30, mưa đá xuất hiện dồn dập. “Đây là lần đầu tôi thấy mưa đá dày và hạt to như vậy. Chỉ trong ít phút, mái nhà kêu rào rào, thủng nhiều chỗ; cây cối, hoa màu bị dập nát”, anh nói.

Mưa đá to bằng nắm tay tại bản Đồng Tâm, xã Mậu Thạch. Ảnh: V.A

Ở phường Thái Hoà, anh Đào Xuân Vương (42 tuổi) kể trận mưa kéo dài khoảng 30 phút, riêng mưa đá xuất hiện trong chừng 10 phút nhưng dày đặc.

“Có viên to bằng ngón chân cái. Gia đình phải vội vàng dùng chăn, chiếu phủ lên ô tô để tránh bị móp, vỡ kính”, anh cho hay.

Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An cho biết, trong 6 giờ tới, nhiều xã, phường tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 20-40mm, cục bộ trên 50mm. Cơ quan này cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn đồi và sụt lún tại khu dân cư vùng trũng thấp.

Người dân được khuyến cáo chủ động gia cố nhà cửa, che chắn tài sản và hạn chế ra ngoài khi có mưa giông, mưa đá để đảm bảo an toàn.