Tiếc nuối vì chủ quan

Năm 2024, sau một lần đau đầu dữ dội, anh L.V.Đ (25 tuổi, trú tại Củ Chi, TPHCM) đi khám và được phát hiện mắc viêm cầu thận.

Tuy nhiên, anh Đ. chủ quan không tuân thủ điều trị và theo dõi bệnh đầy đủ. Một năm sau, anh bắt đầu xuất hiện phù, mệt mỏi, sức khỏe sa sút, chất lượng cuộc sống giảm rõ rệt. Khi đi khám, nam bệnh nhân được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối. phải lọc máu định kỳ 3 lần mỗi tuần để duy trì sự sống.

Bác sĩ cho biết, viêm cầu thận là một trong những nguyên nhân dẫn đến suy thận. Bệnh có thể diễn tiến âm thầm trong khi người mắc thường chủ quan vì chưa có triệu chứng rõ ràng. Điều này khiến anh Đ. tiếc nuối do bỏ qua lời cảnh báo của bác sĩ trước đó.

Anh bắt đầu những buổi chạy thận kéo dài hàng giờ không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn tạo áp lực lớn về tâm lý, sinh hoạt và kinh tế cho cả gia đình.

Nhiều người trẻ suy thận phải lọc máu. Ảnh: Ngọc Lê.

Nhiều lần nhìn dòng máu được hút ra rồi lọc qua máy đẩy vào thân thể, anh Đ. cảm thấy bất lực và cảm nhận sự quý giá của sức khỏe. Nam thanh niên này hiểu rằng chỉ còn một cơ hội để quay lại cuộc sống trước đây là ghép thận.

Những ngày anh Đ. lọc máu, người bố luôn đồng hành. Ông chủ động tìm hiểu về ghép tạng và quyết định hiến một quả thận cho con trai.

Sau quá trình thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, trong đó có đánh giá mức độ hòa hợp miễn dịch, các bác sĩ xác định hai cha con đủ điều kiện để thực hiện ghép thận.

Tháng 12/2025, các bác sĩ Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á phối hợp cùng các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện ca phẫu thuật lấy thận từ người cha và ghép cho con.

Bác sĩ nội soi lấy thận để ghép cho anh Đ. Ảnh: BSCC.

Ca ghép thận thành công, anh Đ. cảm nhận cuộc đời mình như bước sang trang mới. Hằng ngày, anh nhận ra rằng mình phải chăm sóc sức khỏe, thay đổi cách sống để giữ gìn phần cơ thể của cha dành cho mình.

Trước đây, anh ăn uống thất thường, thức khuya, mê nước ngọt thì đến nay, đã sống khoa học hơn, ăn uống thanh đạm và tái khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ.

Dấu hiệu người trẻ cần đi khám ngay

Theo BS.CKI. Vũ Lệ Anh - Trưởng khoa Nội Thận Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, ghép thận là một trong những phương pháp điều trị thay thế thận, giúp người bệnh có cơ hội phục hồi chức năng thận và cải thiện chất lượng cuộc sống lâu dài.

Trường hợp của anh Đ. là lời cảnh báo về nguy cơ bệnh thận ở người trẻ. Nhiều bệnh lý thận có thể diễn tiến âm thầm, đến khi xuất hiện triệu chứng rõ rệt thì chức năng thận đã suy giảm đáng kể.

Đặc biệt, viêm cầu thận nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách có thể tiến triển thành suy thận mạn. Khi chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, người bệnh có thể phải lọc máu hoặc ghép thận.

Bác sĩ Lệ Anh khuyến cáo, người trẻ cần lưu ý các dấu hiệu bất thường như phù, tiểu ra máu, nước tiểu nhiều bọt kéo dài hoặc tăng huyết áp không rõ nguyên nhân. Khi xuất hiện những triệu chứng này, mọi người cần đi khám để được kiểm tra chức năng thận và tìm nguyên nhân.

Một số tình trạng nhiễm trùng như viêm họng hoặc nhiễm trùng da cũng có thể liên quan đến một số thể viêm cầu thận. Vì vậy, người bệnh cần điều trị các ổ nhiễm trùng theo hướng dẫn của bác sĩ và không tự ý dùng thuốc.

Bác sĩ khuyến cáo người trẻ nên duy trì lối sống lành mạnh; hạn chế ăn quá mặn, thực phẩm chế biến sẵn, nước ngọt; không hút thuốc; hạn chế rượu bia; ngủ đủ giấc và duy trì vận động phù hợp.

Quan trọng hơn, những người đã được chẩn đoán mắc bệnh thận cần tuân thủ điều trị, không tự ý ngừng thuốc hoặc bỏ tái khám, cần cố gắng bảo vệ chức năng thận khi còn có thể.