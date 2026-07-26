Nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình đã mang lại cơ hội hồi sinh cho 5 bệnh nhân đang chờ ghép tạng trên cả nước, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến mô, tạng cứu người: “Cho đi là còn mãi”.

Người hiến là nam thanh niên 19 tuổi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, được cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng đa chấn thương nặng, hôn mê sâu.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Đình Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy đọc lời tri ân người bệnh tại phòng phẫu thuật - Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh: BVCC

Mặc dù các y bác sĩ đã huy động tối đa nguồn lực để hồi sức, điều trị tích cực, tổn thương não quá nặng khiến người bệnh không thể qua khỏi. Sau quá trình theo dõi, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm, thăm dò chức năng, Hội đồng chuyên môn xác định người bệnh chết não qua 3 lần đánh giá độc lập.

Sau khi được các y bác sĩ giải thích đầy đủ về tính nhân văn và quy định pháp luật về hiến, ghép tạng, gia đình bệnh nhân đã đồng ý hiến tạng của người thân sau chết não.

Bệnh viện Bãi Cháy đã khẩn trương phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia cùng các đơn vị liên quan triển khai quy trình lấy và điều phối tạng. Trong suốt quá trình này, đội ngũ hồi sức tích cực duy trì hồi sức tối ưu nhằm bảo đảm chất lượng các tạng hiến.

Bệnh viện Bãi Cháy phối hợp với các bệnh viện trung ương tổ chức lấy và điều phối tạng. Ảnh: BVCC

Các ê-kíp chuyên môn đã thực hiện lấy thành công tim, 1 gan và 2 thận từ người hiến.

Trong đó, tim được điều phối tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), gan chia thành hai phần, chuyển tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương. Hai quả thận lần lượt được điều phối tới Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Nhi Đồng 2 để ghép cho các người bệnh đang chờ ghép.

Từ nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình, 4 tạng hiến đã mang lại cơ hội hồi sinh cho 5 người bệnh, tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân văn về sự sống được nối dài bằng lòng yêu thương và sự sẻ chia.