Sáng 1/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức chương trình “Không khí sạch cho bầu trời xanh”.

Ông Huỳnh Thành Đạt. Ảnh: Thế Bằng

Phát biểu tại lễ phát động, ông Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh bảo vệ không khí sạch không chỉ là nhiệm vụ của nhà nước, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

“Không khí sạch là nguồn tài nguyên vô giá, nhưng cũng là nguồn tài nguyên dễ bị tổn thương nhất. Giữ cho mỗi hơi thở trong lành là quyền cơ bản của con người, là thước đo cho chất lượng cuộc sống của chúng ta”, ông Huỳnh Thành Đạt nói.

Ông cho rằng quá trình đô thị hoá nhanh, gia tăng phương tiện giao thông, phát triển công nghiệp cùng biến đổi khí hậu đã khiến nhiều đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM chịu áp lực ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách mạnh mẽ về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, trong đó có Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Ảnh: Thế Bằng

Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách lớn về tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, song để hiện thực hoá, cần sự vào cuộc mạnh mẽ từ toàn hệ thống chính trị và người dân.

Ông Đạt kêu gọi mỗi cá nhân bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, trồng cây xanh và hạn chế rác thải nhựa. Cùng với đó, các cơ quan, doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất sạch, hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn.

Ông Đạt cũng đánh giá cao nỗ lực của các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc chung tay giảm phát thải, bảo vệ môi trường sống.

Hành động để cải thiện chất lượng không khí

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh, không khí sạch không chỉ bảo vệ sức khỏe người dân mà còn là chỉ số phản ánh mức độ văn minh và sức hấp dẫn của một quốc gia đối với nhà đầu tư, du khách quốc tế.

Theo ông Thành, ô nhiễm không khí đang gia tăng tại các đô thị lớn, đặc biệt ở Hà Nội và TPHCM. Nhiều thời điểm, chỉ số AQI (chỉ số chất lượng không khí) ghi nhận ở mức kém, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe nhân dân.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền. Ảnh: Thế Bằng

Nguồn phát thải chủ yếu đến từ phương tiện giao thông, xây dựng, công nghiệp, làng nghề truyền thống và việc đốt rơm rạ. Ngoài ra, điều kiện khí hậu và địa hình cũng khiến tình trạng ô nhiễm thêm nghiêm trọng.

“Giảm phát thải không thể là chuyện của riêng ngành môi trường, đó phải là hành động của từng bộ, từng địa phương, từng người dân. Nếu chúng ta cùng nỗ lực, chỉ sau 3–5 năm, chất lượng không khí và văn minh đô thị chắc chắn sẽ được cải thiện rõ rệt”, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh.

Việt Nam đang nỗ lực cải thiện chất lượng không khí. Ảnh: Thế Bằng

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết ô nhiễm không khí đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Hà Nội đang triển khai lộ trình chuyển đổi xanh trong giao thông, hướng tới 100% xe buýt và taxi sử dụng năng lượng sạch vào năm 2030.

Thành phố đồng thời mở rộng hệ thống quan trắc, công khai dữ liệu chất lượng không khí, phát triển cảnh báo sớm, nâng cao nhận thức người dân và thay đổi thói quen sinh hoạt theo hướng thân thiện môi trường.

“Kiểm soát nguồn phát thải, nhất là trong lĩnh vực giao thông, là giải pháp mang tính đột phá trong chiến lược cải thiện chất lượng không khí của Thủ đô", ông Quyền khẳng định.