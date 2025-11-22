Gắn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào qua các lễ hội

Trong số các hoạt động văn hóa - cộng đồng vào dịp cuối năm trên khắp cả nước, lễ hội Ok Om Bok tại Vĩnh Long và Hội chợ Mùa Thu 2025 tại Hà Nội là hai sự kiện tiêu biểu, nơi người dân cùng nhau tôn vinh bản sắc văn hóa và tinh thần đoàn kết của dân tộc.

Là lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Vĩnh Long tổ chức vào đầu tháng 11 vừa qua mang ý nghĩa bày tỏ lòng biết ơn đối với vị thần thiên nhiên đã giúp bảo vệ mùa màng. Tuần lễ văn hóa, du lịch gắn với lễ hội Ok Om Bok được tổ chức với nhiều hoạt động hấp để tỉnh quảng bá các giá trị văn hóa dân tộc, kết hợp ra mắt các sản phẩm du lịch mới lạ, thu hút đông đảo du khách. Là một doanh nghiệp coi trọng việc gìn giữ văn hóa cũng như gắn kết cộng đồng, sự hiện diện của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) trong lễ hội truyền thống lâu đời này thể hiện sự gần gũi, tinh thần hòa mình cùng địa phương gìn giữ và tôn vinh nét đẹp truyền thống.

Cũng được tổ chức vào thời điểm trên; Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 tại Hà Nội lại có không gian văn hoá - xã hội hoàn toàn khác. Đây là một sự kiện xúc tiến thương mại ở quy mô quốc gia với hơn 2.500 doanh nghiệp tham gia hội chợ, trong đó có khoảng 100 doanh nghiệp nước ngoài. Sự kiện hướng tới mục tiêu kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho đất nước trong kỷ nguyên vươn mình. Xuất hiện tại hội chợ, Sabeco đại diện cho hình mẫu doanh nghiệp Việt tiêu biểu, vừa mang tinh thần đổi mới, vừa kế thừa di sản văn hóa, góp phần khẳng định vị thế của thương hiệu Việt trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc gia.

Phát triển bền vững từ việc kiến tạo giá trị tích cực cho cộng đồng

Việc đẩy mạnh quảng bá văn hóa và lan tỏa tinh thần cộng đồng thông qua các sự kiện trong nước giúp khẳng định vị thế và hình ảnh Việt Nam trong quá trình hội nhập. Lựa chọn các hoạt động văn hoá – cộng đồng quan trọng để đồng hành là cách Sabeco nỗ lực kiến tạo những giá trị tích cực cho cộng đồng, đặc biệt tại các địa phương nơi “ông lớn ngành bia” này đang hoạt động.

Đại diện Sabeco chia sẻ: “Với Sabeco, mỗi lễ hội hay hoạt động cộng đồng là dịp để chúng tôi cùng các địa phương tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt và gắn kết con người. Đó chính là cách Sabeco đồng hành cùng cộng đồng gìn giữ và tiếp nối những giá trị đã làm nên bản sắc Việt Nam.”

Gian hàng Sabeco tại Hội chợ Mùa Thu 2025, sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc gia tổ chức ở Hà Nội

Suốt 15 năm đồng hành cùng Lễ hội Ok Om Bok, Sabeco đã khẳng định vai trò của một doanh nghiệp gắn bó và có trách nhiệm với cộng đồng địa phương, giúp thúc đẩy du lịch, quảng bá văn hóa và tạo giá trị kinh tế cho tỉnh nhà. Bên cạnh đó, với việc tham dự Hội chợ Mùa Thu, Sabeco cũng chia sẻ mong muốn xây dựng niềm tin, khẳng định chất lượng và giá trị Việt trước các đối tác, bạn bè quốc tế, từ đó lan tỏa hình ảnh thương hiệu nội địa gắn liền với uy tín, bản sắc và tinh thần Việt.

Sự đồng hành của Sabeco trong các hoạt động văn hóa cũng phản ánh giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Các sản phẩm của Sabeco luôn gắn bó sâu sắc với đời sống tinh thần của người Việt. Minh chứng là việc Bia Saigon được tổ chức uy tín Worldpanel by Numerator vinh danh Top 3 thương hiệu Đồ uống được chọn mua nhiều nhất khu vực Nông thôn năm 2025. Bên cạnh đó, chiến dịch “Trăm phần trăm chất rồng” của Bia Saigon cũng đã giành chiến thắng tại giải thưởng MMA Smarties nhờ cách thể hiện sáng tạo, khéo léo lồng ghép và tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam.

Chiến dịch “Trăm phần trăm chất rồng” của Bia Saigon được ghi nhận nhờ cách thể hiện văn hóa Việt mới mẻ và giàu bản sắc.

Từ không gian lễ hội văn hóa đến các hoạt động giao thương, Sabeco cho thấy hành trình kết nối văn hóa - kinh tế - cộng đồng một cách nhất quán và bền bỉ. Trải qua hành trình 150 năm di sản, đi cùng nhiều giai đoạn thăng trầm của đất nước, Sabeco không chỉ mang đến hương vị quen thuộc của bia Việt Nam mà còn trở thành một phần của di sản sống - nơi tinh thần Việt được gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa qua từng mùa lễ hội, từng thế hệ người Việt.

Nhân dịp kỷ niệm 150 năm di sản, Sabeco triển khai chiến dịch “150 năm di sản vươn cao” - hành trình lan tỏa và gắn kết cộng đồng. Trong đó chuỗi hoạt động “Hành trình di sản” không chỉ tôn vinh chặng đường của Sabeco cùng ngành bia Việt Nam mà còn là hành trình gắn kết con người, văn hóa và tinh thần Việt Nam, khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng sự phát triển bền vững và tiến bộ của đất nước.

Vĩnh Phú